Как прошла ночь в Украине: очередная атака "Шахедов" и круглосуточные обстрелы Херсона

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину прицельно нанося удары по мирному населению и гражданским объектам.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельнитчина: во время очередной вражеской атаки ударными БПЛА работали силы ПВО. В результате их сбития обломки упали в Шепетовском районе на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются.

Черниговщина: в сутки — 2 обстрела (11 взрывов). Враг из минометов стрелял по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будская, Свеская громады.

В Середино-Будской громаде в результате обстрела повреждено помещение продуктового магазина.

Вчера в течение дня россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов.

Запорожская область: враг нанес 100 ударов по 16 городам и селам области.

Россияне совершили 90 БПЛА-атак по Новодаровке, Железнодорожному, Роботиному и Малой Токмачке и обстреляли из РСЗО Малую Токмачку.

Днепропетровщина: около полуночи защитники из ПВК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 3 вражеских беспилотника. Все "Шахеды" сбили над Никопольщиной.

Район оккупанты атаковали и тяжелой артиллерией. Обстреляли Марганецкую громаду. Без жертв.

Вчера днем враг атаковал Никополь тремя дронами-камикадзе. Повредил частный дом.

Марганецкую громаду враг обстрелял из тяжелой артиллерии. Выпустил десять снарядов.

Харьковщина: артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 16 населенных пунктов. На Купянском направлении противник совершил штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки, где Силы обороны Украины отразили 7 атак.

Луганщина: вчера наши защитники отразили в Серебрянском лесничестве несколько штурмов. Оккупанты также пытались прорвать украинскую оборону вблизи Стельмаховки на Сватовщине. Под минометный и артиллерийский огонь попали Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 132 обстрела (549 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян за прошедшие сутки — 11 населенных пунктов.

Повреждены 17 жилых домов (из них 6 – многоквартирные), школа-интернат, "Дом учителя", 2 цеха и админздание завода, 10 гаражей, админздание суда, админздание Покровского РУП, 21 служебный автомобиль, гражданский автомобиль, дом культуры, детсад.

В Донецкой области за сутки: 10 раненых.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские удары по с. Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет. Также ночью враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. Без пострадавших.

Одесская область: ночью российские террористы атаковали регион ударными беспилотниками. Пять "Шахедов" уничтожили наши силы ПВО.

В результате атаки повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, люди не пострадали.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 107 обстрелов (656 снарядов), из них по г. Херсон — 6 обстрелов (23 снаряда).

Россияне попали в районы 25 населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и учебное заведение в Херсоне, медицинское учреждение и дошкольное учебное заведение в Херсонском районе.

Вчера днем в пригороде Херсона под российские обстрелы попала работник "скорой". Бригада медиков ехала по вызову в Киндийку, где россияне убили пожилого мужчину.

В момент, когда они прибыли на место, враг ударил по населенному пункту.

53-летняя фельдшер получила контузию и взрывную травму. Ее доставили в больницу.

Сегодня около полуночи в результате вражеских артиллерийских обстрелов с. Дарьевка ранения получили четыре человека. Повреждены 10 домов, больница, детский сад.

Всего за сутки по области: один человек погиб, 5 получили ранения.

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