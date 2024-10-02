Как проводить ротацию военных во время войны: генерал-лейтенант Наев назвал реалистичный вариант

Когда была операция Объединенных сил, было два комплекта войск, отметил Наев.

Бывший командующий Сил обороны и Герой Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что нужно создать два комплекта воинских частей, чтобы одни сражались, а другие восстанавливались.

"У нас 10 бригад было в районе проведения операции, а остальные 10 бригад выполняли задачи по отдыху, реабилитации и последующей подготовке в пунктах постоянной дислокации. Два комплекта войск, каждая ротация была на полгода — полгода выполнил задание, полгода находишься в пункте постоянной дислокации, и из них твой отпуск это месяц или там 45 суток, а еще отпуска по болезни, то есть весь социальный пакет выполняется. Два комплекта войск нужно", — отметил Навев.

Напомним, бывший командующий Сил обороны Наев рассказал о своем родном брате, работающем на оккупационные власти.

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