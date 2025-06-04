Как Путин может ответить на операцию "Паутина": экс-дипломат НАТО ответил

Маловероятно, что Путин применит ядерное оружие / © ТСН.ua

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Маловероятно, что Россия применит ядерное оружие в ответ на спецоперацию СБУ «Паутина», ведь это сделает его еще большим изгнанником, даже в глазах Китая.

Глава Информационного центра НАТО в Москве (2010-2015), старший научный сотрудник Центра восточных исследований (Польша) Роберт Пшель сказал об этом в эфире Радио Свобода.

«Маловероятно, что Россия применит ядерное оружие — это сделает его еще большим изгнанником даже в глазах таких стран, как Китай», — отметил Пшель.

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Однако Москва, по словам Роберта Пшеля, не оставит попыток давить с помощью ядерного шантажа, но не для устрашения самих украинцев, а партнеров Украины.

Он отметил, что будет больше варварских нападений.

«Хотя трудно представить, какой новый уровень жестокости Россия может предложить после атак на гражданских, энергетику, больницы», — добавил Пшель.

Однако он сказал и о путинском «желании сделать что-то очень противное».

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Пшель подчеркнул, что украинцы это понимают и будут пытаться подготовиться к возможному ответу Кремля.

Напомним, то, что Россия не прибегнет к ядерному ответу на последние атаки по Крымскому мосту и авиабазам в рамках спецпераций СБУ, сказал и другой политик — аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк.

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