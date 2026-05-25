Как Путин планирует массированные атаки по Украине: Le Monde раскрыл детали

Последствия обстрелов России / © ТСН

Реклама

Россия все чаще применяет против Украины комбинированные удары с привлечением баллистических и крылатых ракет, а также дальнобойных дронов типа Shahed. Такие атаки нуждаются в сложной логистике, участии разных родов войск и могут готовиться в течение нескольких дней.

Об этом пишет Le Monde, анализируя одну из последних массированных атак по Киеву и другим регионам Украины.

В ночь на 24 мая украинская столица пережила очередной массированный удар. Россия применила баллистические ракеты, крылатые ракеты и дальнобойные беспилотники. По данным издания, атака продолжалась с 1:00 до 5:00 утра. Всего в результате ударов по Украине той ночью погибли по меньшей мере четыре человека, более сотни получили ранения.

Реклама

Как отмечает Le Monde, ежедневно Россия запускает по Украине в среднем от 100 до 200 ударных дронов типа Shahed. Однако один-три раза в месяц эти атаки превращаются в масштабные комбинированные удары, когда по нескольким городам одновременно направляют сотни дронов и ракет.

Планирование таких атак не остается незамеченным для западной и украинской разведки. По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, к подготовке и проведению массированных ударов могут быть привлечены «несколько десятков тысяч» российских военных.

Первые признаки предстоящей атаки часто связаны с активностью стратегической авиации. Россиянам нужно подготовить ракеты, вооружить самолеты, опрокинуть их с постоянных баз на оперативные аэродромы. Такие действия могут занять часы или даже дни.

Украинские специалисты ПВО иногда знают о предстоящей атаке через несколько дней. Один из военных, отвечающий за южное направление, рассказал Le Monde, что об ударе 14 мая украинская сторона знала за шесть дней. За несколько часов до начала атаки можно было оценить количество и типы средств поражения.

Реклама

По оценке военного эксперта Александра Коваленко, решение о массированном комбинированном ударе принимается на самом высоком уровне российских властей. По его словам, Владимир Путин дает политическое одобрение, а оперативное планирование осуществляют начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Андрей Белоусов.

Далее к подготовке привлекают командование разных родов войск: ракетных войск, флота, стратегической авиации и Воздушно-космических сил РФ. В таких ударах могут использовать ракеты "Искандер", "Калибр", "Циркон", Х-101, Х-22/32, "Кинжал" и другие типы вооружения.

Ключевое ограничение для России – темпы производства ракет и дронов. По словам Коваленко, для подготовки комбинированного удара с применением до 50 ракет и не менее 500 дронов может потребоваться около недели. Речь идет не только об определении целей и маршрутов, но и о накоплении арсенала, подготовке техники, пусковых установок и экипажей.

Le Monde отмечает, что Россия резко нарастила производство ударных беспилотников и ложных целей. По данным издания, предприятия в Алабуге и Ижевске могут производить около 130 дронов в день, а также примерно столько же имитаторов типа Гербера. Чтобы накопить 500 дронов для массированного удара, России нужна не менее недели.

Реклама

В то же время производство ракет остается более медленным: ориентировочно одна ракета «Калибр», две-три Х-101 и две-три баллистические ракеты «Искандер» в сутки.

На возможности РФ повлияли и украинские удары по российской авиации и флоту. В частности, после операции "Паутина" Россия вынуждена была активнее использовать самолеты Ту-160, поскольку исправных Ту-95МС, способных запускать крылатые ракеты, осталось немного. Кроме того, корабли и подлодки с ракетами «Калибр» имеют ограниченный залп.

Поэтому Россия все больше полагается на мобильные наземные комплексы, в частности «Искандеры». Такие установки могут быстро разворачиваться вблизи границы, совершать пуск и отходить, что затрудняет их уничтожение.

Особое внимание россияне уделяют поиску слабых мест в системе украинского ПВО. Для этого они проводят имитационные атаки, заставляют украинские радары включаться, меняют маршруты дронов и крылатых ракет, а перед основными волнами запускают разведывательные беспилотники.

Реклама

Главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии Le Monde подчеркнул, что ни одна страна Европы не готова к атакам такого масштаба. По его словам, Россия быстро наращивает производство "Искандеров" - до 60 ракет в месяц, а также производит около 10 "Кинжалов".

Для сравнения США выпускают примерно 56 противобалистических ракет PAC-3 MSE в месяц. При этом для перехвата одного «Искандера» или «Кинжала» обычно требуются две такие ракеты. Это создает серьезный дисбаланс между возможностями нападения и обороны.

Массированная атака России по Киеву 24 мая стала самой большой с начала полномасштабного вторжения по количеству локаций с повреждениями. Враг впервые системно ударил по исторической архитектуре и местам памяти, в частности, повреждены здания МИД, Кабмина, Художественного музея, Музея Чернобыля, Международного центра культуры и искусств, исторический Подол, метро «Лукьяновская», жилые дома, школы и амбулатории. В результате обстрела погибли два человека, десятки киевлян пострадали.

Ликвидация последствий проводилась почти на 50 локациях, город привлек тысячи спасателей и волонтеров.

Реклама

Новости партнеров