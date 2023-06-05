Как Путин получает информацию о войне в Украине: "Регулярно совершает звонки"

Путин на фронт не ездит, однако общается по телефону с российскими оккупантами.

Диктатор Путин информацию о войне, которую РФ развязала против Украины, получаю "с земли".

Об этом заявили в Кремле, пишут российские телеграммы-каналы.

Там говорят, что Путин предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно, если речь идет о войне.

“Наряду с официальными докладами, конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно из земли. Он делал это всегда и продолжает это делать, связь отлажена, все это по команде президента достаточно оперативно делается”, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако рассказывать о своих разговорах Путин не собирается.

“Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимым. Конечно, вряд ли можно говорить, что можно публиковать какие-нибудь сокращенные стенограммы”, — добавил Песков.

Напомним, что владелец ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска бегут из района села Берховка в Бахмутском районе и призвал лично прибыть на фронт главу Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

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