Как Путин "разыграет карту" солдат КНДР: военный эксперт предположил возможные варианты

Никто не знает, насколько сильны или опасны солдаты КНДР, ведь их не видели в боевых действиях более 70 лет.

По данным разведки, военные из Северной Кореи могут вступить в боевые действия еще до конца октября. Но пока доподлинно неизвестно, какое направление фронта планируют усилить северокорейскими спецназовцами.

Об этом рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью УНИАН.

Что известно о солдатах КНДР, которых отправили в РФ

Среди тысяч солдат, которых друг Путина Ким Чен Ын отправил убивать украинцев, якобы есть спецназовцы, прошедшие особую программу военной подготовки. Никто не знает, насколько они сильны или опасны, ведь "в деле" их не видели более 70 лет, то есть с 1953 года, с завершения Корейской войны, отмечает Ступак.

"На сегодняшний день это похоже на недобросовестную рекламу – когда рассказывают о лучшем товаре, а мелким шрифтом написано, что такой вывод какого-то неизвестного исследования. Нам сказали, что северокорейский спецназ якобы отличный, но его никто не видел в боевых действиях", – говорит эксперт.

Он предполагает, что северокорейские спецназовцы "могут быть лучшими в своей конкретной локации", но вряд ли они могут работать в условиях реальной войны так, как умеют украинские защитники.

"Не думаю, что северокорейские военные переломят ситуацию в пользу России, но на конкретном участке они, за счет количества, как мясо, могут наделать беды. Если говорить об усилении Курской области 12 тысячами военными КНДР, то это может быть плохо для нас. Но это точно не будет как в кино, что они приехали и всех убивают", – считает эксперт.

Где могут задействовать солдат Северной Кореи

По мнению Ступака, сейчас никто не сможет ответить, на каком направлении будут привлекать военных КНДР.

"Мы не знаем, сколько Россией было за этих военных КНДР заплачено, какие условия использования. Речь шла о тренировках, когда они будут находиться в 3-4 линии обороны и вперед не будут передвигаться. Предполагается ли их пребывание во второй линии обороны. А возможно все же речь идет об ограниченном их участии в боевых действиях", – перечислил разные варианты военный эксперт.

Впрочем, по его словам, нельзя исключать, что Путин "купил жизнь" этих солдат и будет использовать так, как ему вздумается. Также вполне вероятен вариант, что северокорейские военные будут использоваться исключительно на территории РФ, например, в Курской области.

"Еще одна опция — они могут вообще не поехать на фронт, в том числе и в Курской области. И в пользу этой версии есть то демонстративное публикование видео с учений в Хабаровском крае, а также эти походы северокорейских военных по Красной площади, где они фотографируются с туристами. Все это выглядит как-то не серьезно, словно суть в том, чтобы похвастаться и вернуться", – предположил Ступак.

Политическая игра и демонстрация силы

Военный эксперт считает, что вся эта история с военным контингентом из КНДР также может быть "бряцанием оружием" и проверкой реакции Соединенных Штатов.

"А почему и нет? Видим, как на это США реагируют. Сначала заявляют, что не фиксируют пребывание северокорейских военных в России, а потом, что все-таки уже увидели их, но, мол, не понимают зачем они там. С таким подходом все может завершиться тем, что в следующий раз американцы уже их увидят вблизи Лос-Анджелеса на военных кораблях и будут спрашивать, не на рыбалку ли они приехали", – заявил Ступак.

По его мнению, если не будет жесткого ответа США и Европы, то КНДР отправит в Россию гораздо большее количество своих военных.

"И будут еще больше стрелять из КНДР в направлении Японии. И будут тестировать свои баллистические ракеты, которые могут долететь и до США. Потому что слабость провоцирует агрессию", — подчеркнул Иван Ступак.

Напомним, в Южной Корее сообщили, что КНДР направила три тысячи своих военных для поддержки войны против Украины. Впрочем, это количество неокончательно.

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