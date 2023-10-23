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Как ПВО ночью сбивала вражеские цели: в Воздушных силах показали видео работы ЗРК HAWK

Как ПВО ночью сбивала вражеские цели: в Воздушных силах показали видео работы ЗРК HAWK

ПВО уничтожило все враждебные цели / Фото: Associated Press

Украинская противовоздушная оборона уничтожала враждебные с помощью западных зенитно-ракетных комплексов.

В воздушных силах показали кадры работы ПВО, во время которой были уничтожены все враждебные цели.

Боевую работу одного из таких – американского ЗРК HAWK – показал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Стопроцентный результат дается нелегко, но мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!" – написал Олещук.

По его словам, на видео показана боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников, которые защищают украинское небо.

Все подробности о ночной атаке по Украине читайте в новости.

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