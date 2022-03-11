Как работает ПВО: характеристики и как умеет обороняться Украина

Как работает ПВО: характеристики и как умеет обороняться Украина

ТСН.ua рассказывает, что такое ПВО и как оно работает.

Уже более двух недель русская армия вызывающе атакует Украину, доставляя на территорию нашего государства танки, бмп, зенитно-ракетные установки, обстреливая в том числе жилые кварталы мирных городов и совершая авианалеты и ракетные обстрелы. Более двух недель украинцы регулярно слышат сирены и вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах, чтобы не пострадать от разрыва ракет и снарядов. Однако нередко после сирен ничего не происходит. Власти предупреждают — это работает украинская противовоздушная оборона, которая дает отпор дерзким атакам россиян. ТСН.ua рассказывает, что такое ПВО и как оно работает.

Что такое ПВО

Противовоздушная оборона (ПВО) – это комплекс мер по обеспечению защиты и обороны от средств воздушного нападения противника. Проще говоря, это способность отразить атаки противника с воздуха.

Различают ПВО:

военную;

объектовую;

корабельную;

воздушную;

наземную;

радиотехническую.

Среди задач ПВО можно выделить: разведку воздушных сил противника, уведомление о его приближении, боевые действия зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений, действия истребительной авиации.

Части ПВО могут уничтожать вражеские самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и другие средства воздушного нападения, а также бороться с десантами и аэромобильными войсками противника, блокировать попытки врага вести воздушную разведку.

У судов и кораблей обычно имеются пулеметы или быстрострельные пушки, которые часто могут быть смертельно опасными для самолетов на низкой высоте, если они привязаны к управляемой радаром пушки, с радиолокационной системой управления огнем, для точечной защиты.

В подразделениях сухопутных войск обычно имеется глубинная противовоздушная оборона — от интегральных ПЗРК, таких как, например, RBS 70, Stinger или Igla при меньших силовых уровнях, до систем противоракетной обороны армейского уровня, таких как С-300, С-400, Angara и Patriot. .

ПВО военно-воздушных сил обычно обеспечивают истребители, несущие ракеты класса «воздух-воздух».

ПВО Украины

Всего в Украине расположено примерно 10 зенитно-ракетных формирований. На их вооружении имеется до 50 зенитно-ракетных комплексов, сотни ракет разной дальности. Зенитно-ракетные комплексы "С-200" с радиусом поражения до 250 километров создают перекрывающиеся между собой зоны и полностью защищают земли Украины.

По такому же принципу расположены базы самолетов-истребителей. Их зона действия составляет несколько сотен километров и покрывает всю территорию государства. Отдельные города, промышленные и стратегические объекты дополнительно охраняют зенитно-ракетные комплексы меньшего радиуса действия — "Бук", "Оса", "С-300", обновленный зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска".

С практической точки зрения Украине возможно нужна наземная противовоздушная оборона, а не авиация (задания бомбардировочной авиации способны выполнять ударные БЛА, в частности Bayraktar TB2 или дальняя артиллерия).

Украина, седьмая по размеру ВВС в Европе, но большая часть ее воздушного флота – устаревшие самолеты советского производства.

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