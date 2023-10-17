Как работает российская ПВО: авиаэксперт оценил ее работу после последних прилетов

Анатолий Храпчинский отметил, что расслабляться не стоит, потому что враг учится.

Российская противовоздушная оборона работает достаточно неплохо, но все же в некоторых моментах не до конца. Однако враг учится.

Об этом рассказал авиаэксперт, заместитель гендиректора компании, занимающийся обнаружением и радиоэлектронной борьбой Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона 17 октября.

"Мы понимаем, что враг учится. Он понимает, с какими сталкивается проблемами. Если говорить непосредственно о качестве российской противовоздушной обороны, то мы понимаем, что где-то она работает довольно неплохо, но все же в некоторых моментах мы видим, что не до конца. То есть нельзя говорить, что там просто это что-то вроде лучших изделий в мире", — резюмировал авиаэксперт.

Напомним, в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ атаковали вертолеты и оборудование аэродромов вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.

Тем временем оккупанты ноют после атаки ВСУ по Бердянску и Луганску. Они называют эти удары одними из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

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