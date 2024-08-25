Как работает украинская ракета-дрон "Паляница": Зеленский рассказал детали

Новая разработка поможет Украине в борьбе с агрессором, но не только.

Украинская ракета-дрон " Паляница " была разработана за полтора года, и теперь ее дальность охватывает несколько десятков российских военных аэропортов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения — российским самолетам на военных аэродромах", — сказал он.

По его словам, это оружие показало высокую эффективность, и в ближайшем будущем количество таких ракет-дронов будет расти, как это уже произошло с нашими дальнобойными ударными дронами. Результаты их работы украинцы наблюдают практически каждый день.

Украина запустила грантовую программу для частных ракетных проектов, инвестировала в государственные конструкторские бюро и провела дерегуляцию.

"Паляница" имеет турбореактивный двигатель, запускается с наземной платформы, а ее стоимость значительно ниже аналогов.

Напомним, Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава. Римский устав — это международный договор, который создал МКС и определяет преследуемые им преступления: военные преступления, геноцид, преступления против человечности и агрессии. Украина обязана ратифицировать его согласно Соглашению об ассоциации с ЕС. Ратификация позволит украинцам получить доступ в Целевой фонд МКС и защитить военных, не создавая новых рисков, поскольку Украина признала юрисдикцию МКС в 2013 году.

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