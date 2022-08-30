Как работают боевые истребители МиГ-29: спикер командования Воздушных сил ВСУ рассказал о новых ракетах (видео)

В конце августа 2022 года в командовании ПС ВСУ сообщили, что украинские пилоты начали успешно применять высокоскоростные противорадиолокационные ракеты против российских систем противовоздушной обороны.

Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона также сообщил, что фото новейшего оружия появилось и во вражеских пабликах.

По словам Юрия Игната, AGM-88 HARM сейчас адаптированы и достаточно эффективно работают. Максимальная дальность пуска AGM-88 составляет 150 км, а минимальная – 25.

"Новейшее вооружение, которое сегодня есть у нас, адаптировано к нашим самолетам. Не впервые мы его уже обсуждали. Уже появились и во вражеских пабликах фотографии. Есть заявления руководства тех стран, которые предоставляют нам эти ракеты. Ракеты адаптированы и успешно используются нашими пилотами", — сказал Игнат.

В то же время, Воздушные силы Украины продемонстрировали видео боевой работы истребителя МиГ-29, которое снял пилот ВСУ, посвятив погибшему побратиму.

Как сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ, украинский пилот снял и смонтировал видео боевой работы истребителя МиГ-29.

"Иван посвящает это видео своему павшему побратиму Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта", — сказано в обращении.

На видео-посвящении зафиксированы кадры вылетов истребителя и боевой работы по позициям врага разными типами ракет, в том числе и HARM.

Что касается количества оружия на юге, эксперт пока не может разглашать информацию, потому что там продолжаются наступательные действия украинской армии. Но по работе авиации он отметил, что она работает с тыла и рассредоточена по всей стране.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал циничное заявление Лукашенко. Он назвал его "приветствие" с Днем Независимости клоунадой и пообещал после победы обсудить с ним оттенки "мирного неба".

Читайте также: