Как роботы укрепляют оборону ВСУ от российских танков: подробности от Forbes

Украинский наземный робот, натягивающий колючую проволоку / © Facebook/93-я бригада ВСУ

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Российский штурм под Покровском 27 марта повредил заграждение из колючей проволоки, установленное украинскими военными для замедления атак врага. Однако украинцы оперативно возобновили разрыв в заграждении — вероятно, с помощью одного из своих наземных роботов, транспортирующих колючую проволоку.

Об этом говорится в статье аналитика Forbes Дэвида Акса.

Российская атака под Покровском была нетипичной. Поскольку российским оккупантам не хватает специализированной бронетехники, они все чаще атакуют пешком или на гражданских авто. Однако РФ пытается вернуть себе инициативу в изнурительном наступлении на укрепленный Покровск, и собрала для этого как минимум дюжину бронемашин, среди которых был и современный танк Т-90М.

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Танк Т-90М натолкнулся на плотный огонь украинской артиллерии и дронов, а также массивы колючей проволоки, которая разрывает человеческое тело и запутывает технику.

«Это наступление стало еще одним ненужным подтверждением слабости российской армии», — отметил один из украинских блогеров.

Экипаж танка Т-90 либо погиб, либо покинул машину. Танк прорвался через проволочные заграждения, но в конце концов остановился. Однако после этого ночью кто-то или что-то восстановил прорыв в заграждении. Украинские разведывательные дроны на следующее утро показали новый участок проволоки, натянутой вокруг танка.

Блогер Special Kherson Cat, освещающий события на юге, предположил, что проволоку мог установить украинский беспилотный наземный транспорт. Это крайне опасная задача, которая раньше была прерогативой инженерных подразделений.

Акс отметил, что это вполне возможно. Многие украинские бригады используют радиоуправляемых наземных роботов для выполнения самых рискованных инженерных работ.

«С ними работать намного легче в любых условиях», — объяснил боец 93-й механизированной бригады в официальном видео.

Работы для натяжки проволоки — это простые гусеничные машины с платформой сзади, на которой закреплен большой моток. Оператор дистанционно управляет машиной. Ориентируясь через переднюю камеру, оператор закрепляет конец провода к уже установленному заграждению и постепенно разматывает остальную катушку.

И даже если российские захватчики заметят и уничтожат работа, это не проблема.

«Лучше потерять работа, чем человека», — отметил еще один боец 93-й механизированной бригады.

К слову, в своей другой статье Акс описал, как истребители F-16 выслеживают вражеские средства ПВО, сбивают ударные дроны, глушат радары и сбрасывают высокоточные бомбы.