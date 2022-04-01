Как распознать по звуку ракету, ПВО, вражеский самолет: советы, которые могут спасти жизнь

Как распознать по звуку ракету, ПВО, вражеский самолет: советы, которые могут спасти жизнь

Читайте в материале ТСН.ua, как звучит ракета, вражеский самолет, ПВО, "Грады" и "Смерчи".

Полезные советы дали в Боярском гуманитарном штабе.

Как распознать звуки РСЗО ("Смерч" и "Грады")?

Как распознать звуки "Граду" и "Смерчу" / commons.wikimedia.org

Выстрелы из реактивных систем залпового огня ("Грады", "Смерчи") напоминают шорох, ведь ракеты в этом случае выпускаются одна за другой. Если погода хорошая, то звуки будут слышны на достаточно большом расстоянии. Если вы услышали их – значит, находитесь в зоне поражения.

Для сохранения собственной жизни и здоровья необходимо сразу искать укрытия. По словам специалистов, у вас будет не больше 10 секунд, чтобы скрыться. Не обязательно искать подвал или бомбоубежище – подойдет даже небольшая ямка в земле, любое повышение (например, бордюр тротуара). Если поблизости ничего нет – просто ложитесь на землю.

Следует также обратить внимание, что залп из реактивных систем залпового огня достаточно хорошо виден. Ночью на горизонте будет заметна яркая вспышка, а днем — дымный след от ракеты.

Как понять, что летит вражеский самолет?

Как понять, что летит самолет? / defence-ua.com

Основной звук самолета – жужжание в небе. И чем оно громче, тем ближе самолет к вам. Это опасно прежде всего потому, что вражеские самолеты могут сбрасывать бомбы и ракеты на мирное население. Конечно, это может быть и самолет ВСУ, однако по звуку отличить их не удастся. А потому лучше сразу искать убежища. У вас будет на это несколько секунд.

Безопасными местами в доме считаются:

в углу комнаты;

в прихожей или ванной комнате без окон.

Чтобы уберечь себе жизнь, нужно лечь вниз лицом и согнуть руки и ноги под собой. Так у вас будет возможность после авианалета подняться, даже если забрасывает обломками. Также нужно закрыть глаза (чтобы туда ничего не попало) и разжать рот (во избежание баротравмы).

Как распознать ракету и артиллерию по звуку?

Как распознать звук артиллерии? / commons.wikimedia.org

Ракета летит с характерным свистом и шорохом. Через 2-3 секунды она упадет и будет слышен взрыв. Не паникуйте. Развернитесь вокруг, чтобы найти самое безопасное укрытие (подземные переходы, бомбоубежища, метро, канава или ямка в земле, широкая труба водостока, бордюр или высокий забор).

Гаубицы и минометы отличаются длинным тягучим свистом. Если вы услышали этот звук, значит, находитесь в зоне поражения. Снаряды из гаубицы при этом летят быстрее мин. Однако в любом случае добежать до укрытия вы не успеете. А потому стоит упасть на землю. Если рядом есть какая-нибудь ямка или углубление – они станут для вас спасительными.

Как звучит украинское ПВО?

Как звучит украинское ПВО? / defence-ua.com

Наша противовоздушная оборона работает со звуком, похожим на выстрел салютной установки или разрыв достаточно большой петарды. Он не только громок, но и всегда сопровождается эхом. За несколько секунд до того, как вы услышите звук, в небе будет видна вспышка света.

Если вы услышали этот звук, следует немедленно направляться в укрытие, поскольку ПВО работает только как ответ на воздушную опасность со стороны российских военных. Выйти из укрытия можно после объявления отбоя воздушной тревоги.