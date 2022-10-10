Как распознать по звуку ракету, самолет или ПВО: советы, которые могут спасти жизнь

От первого ракетного удара России по Украине, когда каждый день раздаются сирены, мы слышим звуки разного оружия. Как определить вид вражеского оружия и что делать в каждом случае — в материале ТСН.ua.

В Боярском Гуманитарном штабе рассказали, как звучит вражеское оружие и как распознать работу ПВО.

Как распознать по звуку ПВО

Главный признак работы именно ПВО — это взрыв не на земле, а в воздухе, чаще всего — на уровне крыши зданий. Взрыв похож на разрыв огромной петарды или выстрел салютной установки (фейерверка). За несколько секунд до этого звука можно увидеть вспышку света, а сам звук взрыва часто отдается эхом вдали от места взрыва.

Услышав такой звук, оставайтесь в укрытии, существует угроза повторного запуска ракеты или падения обломков.

Как распознать по звуку артиллерию, понять, что стреляют минометы или гаубицы

Длинный и протяжный свист сопровождает снаряд артиллерии. Мины летят чуть медленнее, а снаряды гаубицы довольно быстрые.

Услышав такие звуки, знайте, что вы в зоне поражения под артиллерийским огнем. Если до начала обстрела, когда была объявлена воздушная тревога, вы не успели спрятаться в укрытии, то у вас, скорее всего, уже не будет времени туда добежать. Поэтому услышав эти звуки, немедленно падайте в любое углубление, ямку или просто на землю. Таким образом вы уменьшите риск получить ранения или погибнуть.

Как распознать реактивные системы залпового огня — "Грады" и "Смерчи"

Выстрелы из этих систем напоминают шорох, поскольку ракеты пускают одна за другой, сам звук летящей ракеты напоминает свист. В хорошую погоду их слышно на большом расстоянии. Ракеты из "Градов" летят чуть медленнее, из "Смерчей" — быстрее.

Услышав такие звуки, нужно немедленно найти укрытие — у вас есть всего 10 секунд на то, чтобы его найти. В качестве укрытия подойдет даже небольшое углубление или яма. Если рядом нет даже такого углубления — просто ложитесь на землю.

Как распознать по звуку ракету

Крылатая ракета пролетает по небу с характерным свистом и шорохом. Услышав такой звук, немедленно прячьтесь в укрытие.

Как понять, что летит самолет

Звук самолета — это гудение в небе. И чем оно громче, тем ближе самолет к вам. С приближением самолета растет опасность, прежде всего потому, что вражеские самолеты могут сбрасывать бомбы и ракеты на мирное население. Конечно, это может быть и самолет ВСУ, однако по звуку отличить их не удастся. Поэтому лучше сразу искать укрытие, и на поиски есть несколько секунд. Если укрытия рядом нет, безопасными местами в доме считаются угол комнаты, прихожая или ванная без окон.

Нужно лечь вниз лицом и согнуть руки и ноги под собой, чтобы потом, после авианалета, можно было подняться, даже если закидает обломками. Нужно закрыть глаза и раскрыть рот для избежания баротравмы.

Читайте также: