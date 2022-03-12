Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Как распознать у себя посттравматическое стрессовое расстройство: советы от Минздрава

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как распознать у себя посттравматическое стрессовое расстройство: советы от Минздрава

Pexels

Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших тяжелые события, имеют нарушения, сообщили в министерстве.

Поскольку в Украине идет война, то после какого-то травматического события у человека может развиться ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, то есть нарушение психического состояния.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Проявления ПТСР появляются по меньшей мере через 4 недели после травматического события.

Расстройство может возникнуть как у военных, участвующих в боевых действиях, так и в гражданских, ставших свидетелями смертей, разрушений, ранений и находившихся в опасности.

ПТСР может развиться у людей, которые:

  • потеряли на войне родных, друзей, собратьев;
  • видели убитых;
  • стреляли;
  • находились под обстрелами или бомбардировками;
  • беспокоились из-за родных или друзей, находящихся в опасности;
  • чувствовали себя оставленным, одиноким и преданным;
  • стали свидетелем теракта;
  • попали в плен или в окружение.

Симптомы ПТСР:

  • постоянные мысли о травматических событиях, возникающих непроизвольно, снятся или возникают, как флешбеки;
  • чувство постоянной опасности;
  • гипервозбужденность;
  • избегание упоминаний о травме;
  • панические атаки: чувство ужаса, поверхностное дыхание, тошнота, учащенное сердцебиение, боль в груди;
  • злоупотребление алкоголем, сигаретами или наркотиками;
  • невзгоды в обыденной жизни;
  • проблемы в отношениях, удаление от партнера;
  • суицидальные мысли.

Кроме того, проявлениями посттравматического стрессового расстройства может быть неспособность человека выражать эмоции, дружить, радоваться и сочувствовать.

Могут случаться неожиданные приступы ярости и злости. Человек с ПТСР может находиться в постоянной депрессии, воспринимать жизнь как постоянную черную полосу. Также у человека может возникнуть чувство вины за то, что осталась жива.

ПТСР может привести к тяжелым последствиям:

  • усиление всех имеющихся симптомов;
  • одиночества;
  • алкогольной или наркотической зависимости;
  • деменции;
  • сердечного приступа;
  • инфаркта;
  • суицида.

В случае возникновения симптомов ПТСР, особенно если возникают мысли о самоубийстве, следует при любой возможности обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью. Лечение может быть как медикаментозное, так и психотерапевтическое.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация