Как распознать у себя посттравматическое стрессовое расстройство: советы от Минздрава

Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших тяжелые события, имеют нарушения, сообщили в министерстве.
Поскольку в Украине идет война, то после какого-то травматического события у человека может развиться ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, то есть нарушение психического состояния.
Об этом сообщили в Минздраве Украины.
Проявления ПТСР появляются по меньшей мере через 4 недели после травматического события.
Расстройство может возникнуть как у военных, участвующих в боевых действиях, так и в гражданских, ставших свидетелями смертей, разрушений, ранений и находившихся в опасности.
ПТСР может развиться у людей, которые:
- потеряли на войне родных, друзей, собратьев;
- видели убитых;
- стреляли;
- находились под обстрелами или бомбардировками;
- беспокоились из-за родных или друзей, находящихся в опасности;
- чувствовали себя оставленным, одиноким и преданным;
- стали свидетелем теракта;
- попали в плен или в окружение.
Симптомы ПТСР:
- постоянные мысли о травматических событиях, возникающих непроизвольно, снятся или возникают, как флешбеки;
- чувство постоянной опасности;
- гипервозбужденность;
- избегание упоминаний о травме;
- панические атаки: чувство ужаса, поверхностное дыхание, тошнота, учащенное сердцебиение, боль в груди;
- злоупотребление алкоголем, сигаретами или наркотиками;
- невзгоды в обыденной жизни;
- проблемы в отношениях, удаление от партнера;
- суицидальные мысли.
Кроме того, проявлениями посттравматического стрессового расстройства может быть неспособность человека выражать эмоции, дружить, радоваться и сочувствовать.
Могут случаться неожиданные приступы ярости и злости. Человек с ПТСР может находиться в постоянной депрессии, воспринимать жизнь как постоянную черную полосу. Также у человека может возникнуть чувство вины за то, что осталась жива.
ПТСР может привести к тяжелым последствиям:
- усиление всех имеющихся симптомов;
- одиночества;
- алкогольной или наркотической зависимости;
- деменции;
- сердечного приступа;
- инфаркта;
- суицида.
В случае возникновения симптомов ПТСР, особенно если возникают мысли о самоубийстве, следует при любой возможности обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью. Лечение может быть как медикаментозное, так и психотерапевтическое.
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