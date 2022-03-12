Как распознать у себя посттравматическое стрессовое расстройство: советы от Минздрава

Как распознать у себя посттравматическое стрессовое расстройство: советы от Минздрава

Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших тяжелые события, имеют нарушения, сообщили в министерстве.

Поскольку в Украине идет война, то после какого-то травматического события у человека может развиться ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, то есть нарушение психического состояния.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Проявления ПТСР появляются по меньшей мере через 4 недели после травматического события.

Расстройство может возникнуть как у военных, участвующих в боевых действиях, так и в гражданских, ставших свидетелями смертей, разрушений, ранений и находившихся в опасности.

ПТСР может развиться у людей, которые:

потеряли на войне родных, друзей, собратьев;

видели убитых;

стреляли;

находились под обстрелами или бомбардировками;

беспокоились из-за родных или друзей, находящихся в опасности;

чувствовали себя оставленным, одиноким и преданным;

стали свидетелем теракта;

попали в плен или в окружение.

Симптомы ПТСР:

постоянные мысли о травматических событиях, возникающих непроизвольно, снятся или возникают, как флешбеки;

чувство постоянной опасности;

гипервозбужденность;

избегание упоминаний о травме;

панические атаки: чувство ужаса, поверхностное дыхание, тошнота, учащенное сердцебиение, боль в груди;

злоупотребление алкоголем, сигаретами или наркотиками;

невзгоды в обыденной жизни;

проблемы в отношениях, удаление от партнера;

суицидальные мысли.

Кроме того, проявлениями посттравматического стрессового расстройства может быть неспособность человека выражать эмоции, дружить, радоваться и сочувствовать.

Могут случаться неожиданные приступы ярости и злости. Человек с ПТСР может находиться в постоянной депрессии, воспринимать жизнь как постоянную черную полосу. Также у человека может возникнуть чувство вины за то, что осталась жива.

ПТСР может привести к тяжелым последствиям:

усиление всех имеющихся симптомов;

одиночества;

алкогольной или наркотической зависимости;

деменции;

сердечного приступа;

инфаркта;

суицида.

В случае возникновения симптомов ПТСР, особенно если возникают мысли о самоубийстве, следует при любой возможности обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью. Лечение может быть как медикаментозное, так и психотерапевтическое.

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