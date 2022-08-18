Как распространится радиация в случае катастрофы на ЗАЭС: ученые смоделировали видео

В случае катастрофы на Запорожской АЭС радиация распространится как по территории Украины, так и на соседние государства. Речь идет о Беларуси, Польше и странах Балтии.

Именно такое распространение радиации возможно при фиксируемых погодных условиях 15-18 августа.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического института.

Так, согласно расчетам, наиболее высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут фиксироваться в пределах территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км. Это касается практически всех направлений вокруг Запорожской АЭС.

По данным ученых, значительные концентрации радионуклидов могут достичь Киева. Радиация может распространиться и на территории Донбасса.

Кроме того, радиоактивные примеси могут быть вынесены на территорию восточной части Беларуси, территорию Польши и стран Балтии.

В конце смоделированного периода основным направлением распространения радионуклидов является восточное. Это означает, что существенные концентрации радиоактивных аэрозолей могут фиксироваться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Учеными Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины выполнено моделирование переноса радиоактивных примесей при гипотетической аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) при метеорологических условиях по состоянию на 15-18 августа 2022 года. Результаты моделирования атмосферного переноса и дисперсии радиоактивных аэрозолей Cs-137 получены с использованием прогностической метеорологической модели WRF ARW v4.3 и моделирующего комплекса атмосферной дисперсии CALMET-CALPUFF v6. WRF прогноз метеорологических условий рассчитан на основе глобальных прогностических данных GFS с пространственным разрешением 0,5о и временной дискретностью 3 часа. Радиоактивные выбросы заданы в виде двух точечных источников на высотах 200 и 500 м над земной поверхностью с суммарной стационарной мощностью 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для каждого из источников). Для радиоактивных аэрозолей были использованы характеристики их распределения по размерам: средний диаметр 1 мкм, стандарт отклонения 2 мкм. Из-за невозможности определения точных характеристик источника выбросов при гипотетической аварии на ЗАЭС, результаты численного моделирования следует интерпретировать только качественно и относительно. Согласно результатам расчетов, в течение 15-18 августа 2022 г. наиболее высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться внутри территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км. Причем практически по всем направлениям в отношении ЗАЭС. Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева. Частично радиоактивные примеси могут также быть вынесены на территории соседних государств (восточная часть Беларуси, Польша, страны Балтии). В конце смоделированного периода основным направлением переноса радионуклидов является восточное, в результате чего значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей. Опубликовано Ukrainian Hydrometeorological Institute Среда, 17 августа 2022 г.

Напомним, ранее анонсировалось, что 18 августа в Днепре будет работать специальный передвижной автомобиль радиационной и химической разведки тяжелого типа.

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