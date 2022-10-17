Как реагировать на удары дронов-камикадзе: военный эксперт дал лишь один, но крайне важный совет

Именно в начале недели россияне запускают дроны, наносящие удары по городам Украины.

Как реагировать на обстрелы запускающей Россия иранских дронов-камикадзе Shahed 136 ? Не поддаваться никаким паническим страхам.

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Совет крайне один: слышим противовоздушную тревогу, слышим ли рев "мопеда", как сейчас называют Shahed 136, заботимся о своей безопасности. Все, что можно посоветовать. Никаким образом не надо поддаваться никаким паническим страхам. Должны осознавать: демократическая процветающая Украина на планете Земля с тиранической Россией", — отметил Черник.

Дроны атаковали Киев 17 октября: подробности

Напомним, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами утром 17 октября. В результате атаки дронов-камикадзе разрушен жилой дом в Шевченковском районе, где погибли четыре человека.

Среди погибших в Киеве — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

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