Как РФ хочет разрушить украинский фронт: британский полковник рассказал о тактике оккупантов

Оккупационные войска России хотят артиллерией и управляемыми авиационными бомбами разрушить украинский фронт. У Украины могут измениться возможности, чтобы уничтожать артиллерийский потенциал противника.

Об этом "Эспрессо" рассказал полковник армии Британии в отставке и военный эксперт Глен Грант.

По его словам, россияне проводили мобилизацию, но у них не было времени подготовить солдат должным образом. Это видно на видео, на которых оккупанты не действуют слаженно.

"Итак, российская тактика на данный момент состоит в том, чтобы с помощью своей артиллерии и управляемых авиабомб максимально разрушить фронт, сделать невозможным пребывание украинских солдат в окопах, а следовательно атаковать как можно большим количеством пушечного мяса. Не думаю, что что-то из этого изменится", - рассказал британский полковник.

По его словам, может измениться возможность украинской стороны использовать артиллерию и контрбатарейный огонь для уничтожения артиллерийского потенциала противника.

"Однако где россияне собираются атаковать, я не имею никакого представления. Возможно, они еще даже сами не знают, но вы можете быть уверены, что, если у них будет достаточно сил, они продолжат атаку там, где, по их мнению, будет самая слабая позиция. Такова российская политика. Они проталкиваются, зондируют, а затем закрепляют успех. Трудно сейчас говорить, потому что мы, аналитики, не диспонируем достаточной информацией, в том числе о том, сколько солдат Украина имеет на разных местах. Безусловно, есть слабые места, мы знаем об этом, потому что солдаты сообщают об этом в соцсетях и в других местах. Но понимают ли россияне, где эти слабые места, это мне неизвестно. Мы узнаем только в то время, когда они будут атаковать и куда они направят свою энергию. К тому моменту, думаю, не стоит делать пустых прогнозов", - резюмировал Глен Грант.

Напомним, по данным эксперта, у России пока нет достаточно войск для наступления на Харьков, однако есть угроза продвижения врага на два других города.

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