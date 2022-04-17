Как РФ хотела захватить Киев: полицейские нашли секретные документы с детальными планами атак и именами всех военных (видео)

Как РФ хотела захватить Киев: полицейские нашли секретные документы с детальными планами атак и именами всех военных (видео)

Эти документы свидетельствуют, что руководство РФ заранее планировало убивать мирное население Украины и уничтожать все на своем пути.

Правоохранители Киевской области во время зачистки освобожденных от оккупантов территорий нашли секретные документы спецподразделений СОБР, ОМОН и Росгвардии, в которых шла речь о детальном плане захвата Киева.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов и опубликовал видео.

В частности, в этих документах речь шла о химзащите и "спутниковой" связи агрессоров, а также были списки российских спецназовцев Смоленской области, которые воевали на Киевщине, и карта атаки на столицу.

Глава полиции Киевщины рассказывает, что они также нашли костюмы химзащиты. Очевидно, российские воины яро верили в фейки Кремля, что в Украине якобы есть биолаборатории. По словам Небитова, костюмы были упакованы еще в мешочки Второй мировой войны. Спецодежда состоит из "рыболовных сапог" и плаща из "музеев", потому что нигде в мире, кроме России, таких старинных костюмов нет.

Также главный полицейский Киевщины показал найденную рабочую карту командира одного из воинских частей РФ. Она является секретной и выдавалась только конкретным лицам. Во время осмотра правоохранители обнаружили специальные печати с датами изготовления карты. На найденной карте была дата 14.02.2022. По словам Небитова, таких документов есть два экземпляра. На карте есть часть Киева и написаны соответствующие подразделения, которые должны были заходить в столицу и строить там блок-посты. Также на этой карте есть месторасположение ДРГ, которая должна быть поддержка с неба, место обустройства блок-постов и прочее.

Детальнее – в видео.

Напомним, ВСУ сдерживают военные подразделения кафиров, поэтому России не удается начать наступление на Донбассе.

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