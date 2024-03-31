Как РФ от украинских морских дронов пытается защитить Новороссийский морской порт: в британской разведке рассказали

Российские оккупанты пытаются защитить Новороссийский морской порт баржами, которые они выставили у входа в объект Черноморского флота.

Об этом сообщили в британской разведке.

Как отмечается, разведчики проанализировали космические снимки и обнаружили четыре баржи, которые оккупанты разместили у входа в объект Черноморского флота в Новороссийском морском порту. Это попытка усилить оборону порта от атак со стороны украинских надводных кораблей без экипажа.

“Из-за повышенного риска украинских ударов по традиционному порту базирования Черноморского флота в Севастополе, Новороссийский порт играет важную роль в защите ценных активов Черноморского флота. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был заменен после успехов Украины в использовании американских подлодок против российских целей как в море, так и в порту. Его преемник, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытался повысить шансы на выживание российских кораблей путем принятия дополнительных превентивных и оборонных мер, в том числе путем сужения прохода в портовые сооружения”, — рассказали в британской разведке.

Напомним, что Украина за период полномасштабной войны потопила или вывела из строя треть всех военных кораблей России в Черном море.

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