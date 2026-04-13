Как РФ сорвала пасхальное перемирие: более 10 тысяч атак за праздник

РФ сорвала пасхальное перемирие

Как и в прошлом году, россияне не придерживались перемирия на Пасху. С официального начала действия режима прекращения огня россияне нарушили его более 10 тысяч раз.

В Генеральном штабе ВСУ подытожили, было ли затишье на фронте на Пасху и пытался ли враг продвинуться на поле боя.

Сколько раз россияне нарушили режим тишины на Пасху

В отчете Генштаба говорится, что во время так называемого пасхального перемирия россияне не нанесли ракетных, авиационных и дроновых ударов типа «Шахед» и «Гербера».

Однако россияне нанесли 9035 ударов дронами-камикадзе типов «Италмас», «Ланцет», «Молния» и FPV.

Враг пытался воспользоваться затишьем и пошел в штурм 119 раз.

Также россияне нанесли 1567 артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

За период пасхального перемирия россияне нарушили режим прекращения огня 10 721 раз. ВСУ продолжают оказывать сопротивление на всех участках фронта.

Россияне не соблюдают пасхальное перемирие

Напомним, в прошлом году российские оккупанты также пообещали соблюдать режим тишины на праздник и не сдержали обещания.