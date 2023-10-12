Как РФ "связывает" силы Украины на севере и есть ли угроза из Беларуси: объяснение ВСУ

Угрозы наступления РФ на северной границе Украины сейчас отсутствуют, говорят в Вооруженных силах.

РФ продолжает удерживать близ северной украинской границы контингент войск, чтобы сковать силы ВСУ и не дать их перебросить на другие направления.

Об этом заявил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрий Повх в эфире телемарафона.

"По ту сторону границы враг традиционно укрепляет инженерные заграждения, устанавливает дополнительные минные заграждения, держит в областях, прилегающих к территории Украины, определенный контингент военных, так называемые силы прикрытия границы, что не позволяет нам перебросить соответственно наши находящиеся здесь силы, на более угрожающие направления", – объяснил он.

Об учениях в Беларуси

"Эти учения объявляются и проводятся перманентно. Это такая форма удержания военного напряжения в этом регионе. Следовательно, наши военные реагируют адекватно, удерживают соответствующие подразделения, которые не дадут враг пересечь государственную границу", — говорит Повх.

Он заверил, что в настоящее время признаков создания ударных группировок войск на территории Беларуси пока не обнаружено.

Об укреплении границы

"Это крайне важно, поскольку фортификация спасает жизнь, поэтому совершенства границ нет. Следовательно, наши войска продолжают совершенствовать инженерные заграждения и свои позиции. Те подразделения и части, которые выведены на ротацию на северное направление — они постоянно находятся в процессе обучения. С наступлением зимних холодов, конечно, определенное внимание будет уделено подготовке позиций к зиме", – сказал спикер Сил обороны Северного направления.

Ранее в Центр национального сопротивления писали, что спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.

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