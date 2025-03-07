Как РФ воспользуется паузой в обмене разведданными США с Украиной: анализ ISW

В частности, Апти Алаудинов может усиливать фейковый нарратив о "неизбежной" победе России.

Российские чиновники могут воспользоваться паузой в военной помощи США для Украины и в обмене разведывательными данными, чтобы распространить давнюю информационную операцию по утверждению в "неизбежности" победы России в войне.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России и командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что стране-агрессору следует рассмотреть вопрос о проведении полномасштабной мобилизации, которая увеличит армию "по крайней мере, до нескольких миллионов [военных]".

Алаудинов также утверждал, что "сейчас время", когда либо "НАТО распадется", либо Россия "уничтожит Европу", либо Европа "может заключить мир" с Россией. Командир "Ахмата" утверждал о "невозможности победить Россию на поле боя".

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По оценкам аналитиков, Алаудинов может усиливать фейковый нарратив о "неизбежной" победе России для устрашения США и Европы, чтобы они пошли на уступки в отношении Украины – ее суверенитета и территориальной целостности – на фоне того, что Вашингтон уже серьезно ограничил свою поддержку Киева.

"Алаудинов, который является заместителем начальника управления российского МО, ответственным за распространение пропаганды в российской армии, также, вероятно, усиливает этот лживый нарратив, чтобы максимизировать нравственный дух россиян и стимулировать российские территориальные достижения, в то время как динамика на передовой становится все более изменчивой из-за паузы в военной помощи США", – пришли к выводу в ISW.

К слову, по информации источников The Guardian, Великобритания дальше будет предоставлять разведданные Украине, но эти возможности будут более ограничены.