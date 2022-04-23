Как родить ребенка в Польше во время войны: ведение беременности, регистрация младенца

С 24 февраля 2022 года в Польшу приехало самое большое количество беженцев из Украины. И сейчас многих украинок, которые находятся вдали от дома, волнует вопрос: как родить ребенка в Польше во время войны в родной стране? Читайте советы, которые пригодятся вам, в материале ТСН.ua.
Найти ответы на вопросы, которые волнуют украинских женщин, живущих сейчас в Польше, помогут советы украинок, которые уже рожали в этой стране или должны вот-вот родить.
Как встать на учет для ведения беременности в Польше
Чтобы стать в Польше на учет для ведения беременности, обращаться к женской консультации не обязательно. Можно просто пойти к ближайшему к вам гинекологу-акушеру (ginekologa położnika) или просто гинекологу, обслуживающему беременных. Не обязательно выбирать обширную клинику или больницу, можно остановиться на небольшом частном кабинете.
Чтобы стать в Польше на учет, нужно иметь с собой следующие документы :
- загранпаспорт;
- номер PESEL (для тех беженок, которые находятся на временном проживании в Польше).
Во время визита к врачу не забудьте оформить аналог карты учета беременной (в Польше он называется książeczkę ciąży). В этом документе будут собраны все результаты УЗИ, анализов. Поэтому książeczkę ciąży нужно брать с собой каждый раз, когда идете к гинекологу, а также на сами роды.
В Польше беременным выплачивают единовременную финансовую помощь (becikowe). Украинки, временно проживающие в этой стране, могут ее получить. Только нужно помнить, что для этого стать на учет для ведения беременности в Польше нужно до 10 недели.
Роды в Польше для украинок во время войны: как искать врача
Искать врача-гинеколога можно самостоятельно на специальном сайте Znany lerarz. Здесь есть отзывы о каждом враче, а также возможнось договориться о визите и обследовании. Важно искать такого врача, который работает недалеко от места, где вы сейчас проживаете. Следует заметить, что один и тот же врач может предоставлять свои услуги платно (в своем частном кабинете) и бесплатно (в государственной клинике). Не нужно переживать из-за незнания языка, ведь многие гинекологи говорят на украинском или русском.
Для регистрации в государственной клинике и получения услуг бесплатно, украинским беженцам нужно предоставить подтверждение пересечения границы с Украиной после 24 февраля 2022 года. То есть в PESEL должна быть отметка "ukr". Также обязательно уточните, обслуживает ли заведение, где вы хотите встать на учет, в рамках программы NFZ (Национального Фонда Здоровья). Если нет – придется платить.
Если вы выбрали частного врача, стоит обратить внимание, что стоимость обследования будет примерно 150-250 злотых (1000-1700 гривен). Также нужно будет оплатить анализы.
В Польше можно всю беременность навещать врача в частной клинике, а рожать в бесплатной государственной больнице. Особой разницы между частными и государственными услугами нет.
Если вы решили рожать в платной больнице (не обслуживающей в рамках программы NFZ), будьте готовы к достаточно высокой стоимости услуг — от 3 до 6 тысяч злотых (примерно 20-40 тысяч гривен), а вот роды в частной клинике еще дороже — около 20 тысяч злотых (более 130 000 грн). Определенную сумму также нужно будет потратить на сбор сумки в родильный.
Какие вещи брать с собой в сумку в роддом
Очень важно не забыть взять с собой документы. Список такой:
- Учетная карта беременной – książeczkę ciąży;
- Удостоверение личности — dowód osobisty ;
- Результаты определенных обследований (USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS) – wyniki badań USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS ;
- Результат анализа группы крови — originalny wynik badania grupy krwi ;
- План родов — plan porodu ;
- Направление в роддом (при необходимости) – skierowanie do szpitala.
Маме нужно взять для себя такие вещи:
- минеральная негазированная вода;
- мобильный телефон и зарядное устройство;
- напитки и перекусы;
- 2-3 ночные рубашки из натуральной ткани и застежкой наверху для кормления ребенка;
- халат;
- одноразовые трусики;
- бюстгалтер для кормления;
- свитер или худи, другая теплая одежда;
- носки;
- тапки резиновые для душа;
- тапки для палаты;
- полотенца разных размеров;
- послеродовые прокладки;
- средства личной гигиены;
- лактационные вкладки;
- ложка, вилка, чашка;
- резинка для волос, расческа или щетка;
- подушка для кормления ребенка;
- очки (при необходимости);
- мазь для груди;
- термальная вода;
- полиэтиленовый пакет, куда будете складывать грязную одежду;
- блокнот и ручка;
- одноразовые бритвенные средства;
- любые личные вещи, которые вы хотите взять с собой.
Для будущего малыша понадобятся следующие вещи:
- 4 боди с короткими рукавами;
- 4 распашонки;
- 4 ползунка;
- 4 фланелевые пеленки или пеленки из хлопка;
- носки;
- шапочка по сезону;
- плед;
- антицарапки;
- подгузники для новорожденных;
- конверт для новорожденных;
- полотенце с капюшоном;
- влажные салфетки;
- бутылочка для кормления;
- средства личной гигиены (масло, кремы и т.п.);
- автокресло;
- витамин D для новорожденных.
Что делать украинкам после родов в Польше и как зарегистрировать ребенка
После родов в Польше разрешено три дня находиться в послеродовой палате. Обычно там есть все необходимое: холодильник, электрический чайник, микроволновка и т.д. За роженицами и малышами ухаживают медсестры. Это совершенно бесплатно. К примеру, можно даже попросить смесь для вскармливания.
Также существует государственная программа, по которой дают 500 злотых в месяц на ребенка. Оформить ее можно онлайн при наличии PESEL. Еще при выборе клиники для рождения обратите внимание, есть ли в ней бесплатные консультации психолога или консультанты по грудному вскармливанию. Если после выписки роженицы некуда пойти, можно остановиться в так называемом "dom samotnej matki" или обратиться за помощью в Miejski Ośrodek Społecznej Pomocy.
Чтобы зарегистрировать ребенка после рождения нужно иметь следующие документы :
- карта беременности;
- PESEL;
- последние анализы;
- группа крови.
Регистрируют ребенка автоматически. Врачи документируют факт появления малыша сразу после родов. Поэтому после выписки вы можете получить информационную карту.
Затем в течение 21 дня после родов следует обратиться в аналог украинского ЗАГСа (urząd stanu cywilnego) и подать следующие документы :
- информационная карта из родильного;
- загранпаспорта родителей;
- свидетельство о рождении матери;
- свидетельство о браке (при наличии перевода на польский язык).
Там вы получите свидетельство о рождении ребенка. Его нужно перевести на украинский язык и отнести в ближайшее консульство. Только тогда ребенок получит справку о предоставлении гражданства. Сейчас фото малыша просто вклеивают в паспорт одного из родителей из-за войны в Украине и невозможности изготовления загранпаспорта.
Сразу после рождения начинается безвиз младенца. Поэтому следует как можно скорее позаботиться о продлении легального быта, чтобы потом не было проблем.