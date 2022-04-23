Как родить ребенка в Польше во время войны: ответы на самые важные вопросы / Pexels

Как родить ребенка в Польше во время войны: ведение беременности, регистрация младенца

Как родить ребенка в Польше во время войны: ведение беременности, регистрация младенца

С 24 февраля 2022 года в Польшу приехало самое большое количество беженцев из Украины. И сейчас многих украинок, которые находятся вдали от дома, волнует вопрос: как родить ребенка в Польше во время войны в родной стране? Читайте советы, которые пригодятся вам, в материале ТСН.ua.

Найти ответы на вопросы, которые волнуют украинских женщин, живущих сейчас в Польше, помогут советы украинок, которые уже рожали в этой стране или должны вот-вот родить.

Как встать на учет для ведения беременности в Польше

Чтобы стать в Польше на учет для ведения беременности, обращаться к женской консультации не обязательно. Можно просто пойти к ближайшему к вам гинекологу-акушеру (ginekologa położnika) или просто гинекологу, обслуживающему беременных. Не обязательно выбирать обширную клинику или больницу, можно остановиться на небольшом частном кабинете.

Чтобы стать в Польше на учет, нужно иметь с собой следующие документы :

загранпаспорт;

номер PESEL (для тех беженок, которые находятся на временном проживании в Польше).

Во время визита к врачу не забудьте оформить аналог карты учета беременной (в Польше он называется książeczkę ciąży). В этом документе будут собраны все результаты УЗИ, анализов. Поэтому książeczkę ciąży нужно брать с собой каждый раз, когда идете к гинекологу, а также на сами роды.

В Польше беременным выплачивают единовременную финансовую помощь (becikowe). Украинки, временно проживающие в этой стране, могут ее получить. Только нужно помнить, что для этого стать на учет для ведения беременности в Польше нужно до 10 недели.

Роды в Польше для украинок во время войны: как искать врача

Роды в Польше во время войны для украинок / pixabay.com

Искать врача-гинеколога можно самостоятельно на специальном сайте Znany lerarz. Здесь есть отзывы о каждом враче, а также возможнось договориться о визите и обследовании. Важно искать такого врача, который работает недалеко от места, где вы сейчас проживаете. Следует заметить, что один и тот же врач может предоставлять свои услуги платно (в своем частном кабинете) и бесплатно (в государственной клинике). Не нужно переживать из-за незнания языка, ведь многие гинекологи говорят на украинском или русском.

Для регистрации в государственной клинике и получения услуг бесплатно, украинским беженцам нужно предоставить подтверждение пересечения границы с Украиной после 24 февраля 2022 года. То есть в PESEL должна быть отметка "ukr". Также обязательно уточните, обслуживает ли заведение, где вы хотите встать на учет, в рамках программы NFZ (Национального Фонда Здоровья). Если нет – придется платить.

Если вы выбрали частного врача, стоит обратить внимание, что стоимость обследования будет примерно 150-250 злотых (1000-1700 гривен). Также нужно будет оплатить анализы.

В Польше можно всю беременность навещать врача в частной клинике, а рожать в бесплатной государственной больнице. Особой разницы между частными и государственными услугами нет.

Если вы решили рожать в платной больнице (не обслуживающей в рамках программы NFZ), будьте готовы к достаточно высокой стоимости услуг — от 3 до 6 тысяч злотых (примерно 20-40 тысяч гривен), а вот роды в частной клинике еще дороже — около 20 тысяч злотых (более 130 000 грн). Определенную сумму также нужно будет потратить на сбор сумки в родильный.

Какие вещи брать с собой в сумку в роддом

Очень важно не забыть взять с собой документы. Список такой:

Учетная карта беременной – książeczkę ciąży;

Удостоверение личности — dowód osobisty ;

Результаты определенных обследований (USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS) – wyniki badań USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS ;

Результат анализа группы крови — originalny wynik badania grupy krwi ;

План родов — plan porodu ;

Направление в роддом (при необходимости) – skierowanie do szpitala.

Маме нужно взять для себя такие вещи:

минеральная негазированная вода;

мобильный телефон и зарядное устройство;

напитки и перекусы;

2-3 ночные рубашки из натуральной ткани и застежкой наверху для кормления ребенка;

халат;

одноразовые трусики;

бюстгалтер для кормления;

свитер или худи, другая теплая одежда;

носки;

тапки резиновые для душа;

тапки для палаты;

полотенца разных размеров;

послеродовые прокладки;

средства личной гигиены;

лактационные вкладки;

ложка, вилка, чашка;

резинка для волос, расческа или щетка;

подушка для кормления ребенка;

очки (при необходимости);

мазь для груди;

термальная вода;

полиэтиленовый пакет, куда будете складывать грязную одежду;

блокнот и ручка;

одноразовые бритвенные средства;

любые личные вещи, которые вы хотите взять с собой.

Для будущего малыша понадобятся следующие вещи:

4 боди с короткими рукавами;

4 распашонки;

4 ползунка;

4 фланелевые пеленки или пеленки из хлопка;

носки;

шапочка по сезону;

плед;

антицарапки;

подгузники для новорожденных;

конверт для новорожденных;

полотенце с капюшоном;

влажные салфетки;

бутылочка для кормления;

средства личной гигиены (масло, кремы и т.п.);

автокресло;

витамин D для новорожденных.

Что делать украинкам после родов в Польше и как зарегистрировать ребенка

Что делать украинкам после родов в Польше во время войны / pixabay.com

После родов в Польше разрешено три дня находиться в послеродовой палате. Обычно там есть все необходимое: холодильник, электрический чайник, микроволновка и т.д. За роженицами и малышами ухаживают медсестры. Это совершенно бесплатно. К примеру, можно даже попросить смесь для вскармливания.

Также существует государственная программа, по которой дают 500 злотых в месяц на ребенка. Оформить ее можно онлайн при наличии PESEL. Еще при выборе клиники для рождения обратите внимание, есть ли в ней бесплатные консультации психолога или консультанты по грудному вскармливанию. Если после выписки роженицы некуда пойти, можно остановиться в так называемом "dom samotnej matki" или обратиться за помощью в Miejski Ośrodek Społecznej Pomocy.

Чтобы зарегистрировать ребенка после рождения нужно иметь следующие документы :

карта беременности;

PESEL;

последние анализы;

группа крови.

Регистрируют ребенка автоматически. Врачи документируют факт появления малыша сразу после родов. Поэтому после выписки вы можете получить информационную карту.

Затем в течение 21 дня после родов следует обратиться в аналог украинского ЗАГСа (urząd stanu cywilnego) и подать следующие документы :

информационная карта из родильного;

загранпаспорта родителей;

свидетельство о рождении матери;

свидетельство о браке (при наличии перевода на польский язык).

Там вы получите свидетельство о рождении ребенка. Его нужно перевести на украинский язык и отнести в ближайшее консульство. Только тогда ребенок получит справку о предоставлении гражданства. Сейчас фото малыша просто вклеивают в паспорт одного из родителей из-за войны в Украине и невозможности изготовления загранпаспорта.

Сразу после рождения начинается безвиз младенца. Поэтому следует как можно скорее позаботиться о продлении легального быта, чтобы потом не было проблем.