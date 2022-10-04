"Как Россия будет выходить из этой войны, нас уже не беспокоит" — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о бессмысленности обсуждений того, как Россия должна сохранить лицо в войне против Украины.

Об этом рассказал в интервью Радио НВ.

"Мы очень много фокусируемся на российской повестке дня. Как они будут выходить из этой войны, нас уже не беспокоит. Даже до середины этой войны нас действительно беспокоило, что нужно найти какую-то психологическую линию разграничения, чтобы они сохранили свое лицо, а мы свое. Но после Бучи этого уже нет. Нет уже возможностей заканчивать войну с учетом потребностей РФ", — сказал он.

Подоляк отметил, что единственный формат окончания войны – Россия должна проиграть, а Украина – выиграть, то есть полностью вернуть свои территории.

Он также заявил, что для Украины неважно, что дальше будет происходить в России, потому что она уже проиграет и исторически аутсайдером.

"К сожалению, у нее много оружия, которое она использует в Украине, но с точки зрения понимания мира и нашей, уже нет никакого смысла обсуждать, что Россия хочет, как она должна сохранить лицо. Россия должна проиграть – это ключевой параметр. И его все больше поддерживают и наши западные партнеры, которые до поры до времени считали, что главное – найти возможность России хотя бы частично сохранить лицо. Этой задачи сегодня точно нет. Не Россия формирует мировую повестку дня", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, Подоляк рассказал, ожидает ли Украина нового наступления из Беларуси и о давлении Путина на Лукашенко.

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