Как Россия депортирует украинских детей: в Луганской ОВА рассказали о схеме

Чтобы Россия смогла депортироваться с оккупированных территорий украинских детей, врачи, привезенные из страны-агрессорки, ставят фейковые диагнозы.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, еще в конце 2022-го и 2023-го годов в так называемой "ЛНР", чтобы оправдать депортацию и "оздоровление" в северных регионах РФ детей и подростков, устроили принудительную диспансеризацию. Занимались ею медицинские работники, привезенные из России, чтобы местные не смогли вмешаться в процедуру.

"Что приказали, то и обнаружили — из 136 915 осмотренных детей у 68,8% якобы обнаружена та или иная патология. Соответствующие диагнозы дают основания для вывоза подрастающего поколения на лечение в РФ. Чем все может закончиться — недавно уже увидели оздоровлявшиеся дети. в тюмени", — заметил он.

Напомним, что РФ в так называемой "ЛНР" хочет поставить на "военный учет" 16-летних парней.

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