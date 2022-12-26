Как Россия готовится к массированным ударам по Украине – в Воздушных силах рассказали

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия тщательно планирует массированные ракетные удары по территории Украины, поскольку за один день невозможно спланировать атаку, для этого необходимо проложить маршрут ракет, учесть погодные условия и расположение противовоздушной обороны Украины.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Враг также изучает разведывательные данные для определения расположения подразделений противовоздушной обороны Украины.

"К ударам россиян мы готовимся всегда. Сразу после удара, который был последний раз нанесен по позициям Воздушные сил сразу готовятся – перезаряжаются ракеты, делаются определенные перемещения личного состава или позиций. Это все отработано и Воздушные силы готовы в любой момент отбивать очередную русскую агрессию с воздуха", — отметил он.

Массированные ракетные удары россиян по территории Украины

С октября оккупанты начали осуществлять массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает, что террористы еще раз могут атаковать Украину ракетами 25-29 декабря.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия имеет ракет всего на 2-3 массированных атаки.

В то же время, как сообщали зарубежные СМИ, пополнить ракетный запас РФ собирается за счет Ирана, с которым якобы уже заключен договор на поставку баллистических ракет.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия чаще всего атакует объекты критической инфраструктуры неподалеку от Киева.

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