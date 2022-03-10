Как Россия хотела уничтожить Украину после ее захвата: международное разведсообщество раскрыло секретный план Путина

В план Путина, в частности, входило заменить все ветви власти Украины, создать отдельные "республики", а затем присоединить их к РФ.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm получило документ, который, скорее всего, является планом президента страны-агрессорки Владимира Путина. В нем, в частности, речь идет о шагах, которые должны были быть выполнены после оккупации Украины.

InformNapalm сообщает, что документ получили по своим инсайдерским каналам. Отмечается, что документ под названием "План действий по созданию системы контроля над экономическими и политическими процессами в Украине" накануне полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину распространялся в высокопоставленных закрытых каналах России.

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В план Путина, в частности, входило заменить все ветви власти Украины, создать отдельные "республики", а затем их присоединить к РФ. Но это маленькая часть того, что хотел сделать глава Кремля. Документ содержит несколько разделов, в каждом из которых показан план, как Россия планировала уничтожить украинскую государственность за короткое время.

Политическая сфера – роспуск Верховной рады, Правительства, Конституционного и, возможно, Верховного суда как нелегитимных органов после узурпации власти путем антиконституционного государственного переворота в 2014 г.; в ведение всех законодательных актов, принятых после госпереворота в 2014 г., не действующих в части, противоречащей Конституции и законам Украины, действовавших до 21 февраля 2014 г.; по бережению легитимности органов местного самоуправления, избранных конкретно популяцией. Передача им полномочий облгосадминистраций с роспуском и ликвидацией последних; делегирование органами местного самоуправления народных представителей для участия в Конституционном Собрании по выработке проекта новой Конституции Украины с последующим вынесением его на общенародный референдум

Среди экономических планов кафиров – отказ от Ассоциации с Евросоюзом и вступление в Евразийский экономический союз. Также предполагалось замораживание активов, принадлежащих резидентам США и стран НАТО, а также оффшорных зон, национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации, введение внешнего управления на большинстве крупных предприятий.

Энергетическая сфера — установление контроля над АЭС, возвращение их к нормальной работе на российских ТВЭЛах, национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации: ГЭС, крупных ТЭС, в становление контроля за ГТС Украины.

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"Демилитаризацию", как называет Путин, должны были провести так: сначала ликвидировать министерства обороны и МВД. Соответственно, произошло обнуление расходов на оборону, государственную безопасность, функционирование Конституционного суда, Верховной Рады, функционирование МИД и дипломатических представительств Украины за рубежом.

Относительно "денатификации", которая имела целью уничтожить украинское историческое наследие и язык, российские власти запланировали изъять и уничтожить всю учебную литературу, что по их мнению "искажает историю, пропагандирующую нацизм и русофобию", а русский язык должен стать государственным.

С полным перечнем мер, которые хотели быстро уничтожить украинскую государственность, а вместе с этим народ можно ознакомиться по ссылке.