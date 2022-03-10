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Как Россия хотела уничтожить Украину после ее захвата: международное разведсообщество раскрыло секретный план Путина

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Как Россия хотела уничтожить Украину после ее захвата: международное разведсообщество раскрыло секретный план Путина

Associated Press

В план Путина, в частности, входило заменить все ветви власти Украины, создать отдельные "республики", а затем присоединить их к РФ.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm получило документ, который, скорее всего, является планом президента страны-агрессорки Владимира Путина. В нем, в частности, речь идет о шагах, которые должны были быть выполнены после оккупации Украины.

InformNapalm сообщает, что документ получили по своим инсайдерским каналам. Отмечается, что документ под названием "План действий по созданию системы контроля над экономическими и политическими процессами в Украине" накануне полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину распространялся в высокопоставленных закрытых каналах России.

В план Путина, в частности, входило заменить все ветви власти Украины, создать отдельные "республики", а затем их присоединить к РФ. Но это маленькая часть того, что хотел сделать глава Кремля. Документ содержит несколько разделов, в каждом из которых показан план, как Россия планировала уничтожить украинскую государственность за короткое время.

Политическая сфера роспуск Верховной рады, Правительства, Конституционного и, возможно, Верховного суда как нелегитимных органов после узурпации власти путем антиконституционного государственного переворота в 2014 г.; в ведение всех законодательных актов, принятых после госпереворота в 2014 г., не действующих в части, противоречащей Конституции и законам Украины, действовавших до 21 февраля 2014 г.; по бережению легитимности органов местного самоуправления, избранных конкретно популяцией. Передача им полномочий облгосадминистраций с роспуском и ликвидацией последних; делегирование органами местного самоуправления народных представителей для участия в Конституционном Собрании по выработке проекта новой Конституции Украины с последующим вынесением его на общенародный референдум

Среди экономических планов кафиров – отказ от Ассоциации с Евросоюзом и вступление в Евразийский экономический союз. Также предполагалось замораживание активов, принадлежащих резидентам США и стран НАТО, а также оффшорных зон, национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации, введение внешнего управления на большинстве крупных предприятий.

Энергетическая сфераустановление контроля над АЭС, возвращение их к нормальной работе на российских ТВЭЛах, национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации: ГЭС, крупных ТЭС, в становление контроля за ГТС Украины.

"Демилитаризацию", как называет Путин, должны были провести так: сначала ликвидировать министерства обороны и МВД. Соответственно, произошло обнуление расходов на оборону, государственную безопасность, функционирование Конституционного суда, Верховной Рады, функционирование МИД и дипломатических представительств Украины за рубежом.

Относительно "денатификации", которая имела целью уничтожить украинское историческое наследие и язык, российские власти запланировали изъять и уничтожить всю учебную литературу, что по их мнению "искажает историю, пропагандирующую нацизм и русофобию", а русский язык должен стать государственным.

С полным перечнем мер, которые хотели быстро уничтожить украинскую государственность, а вместе с этим народ можно ознакомиться по ссылке.

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