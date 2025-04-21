Как Россия использовала "пасхальное перемирие": военный рассказал о важных нюансах

Враг использует перемирие для ротаций и атак / © Associated Press

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Россия не соблюдает перемирия и использует затишье на фронте для ротации личного состава и подготовки новых атак.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил Андрей Отченаш — командир экипажа БпЛА «Наказание Небесная» бригады «Рубеж».

«Любое перемирие противник воспринимает как шанс отдохнуть, опрокинуть ресурсы и подготовиться к дальнейшим боевым действиям. Для нас в этом нет ничего положительного», — сказал военный.

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По его словам, пока Украина пытается действовать в соответствии с международными нормами, враг коварно использует время затишья для ротации и сосредоточения сил.

«Мы видим, как они заводят свежий личный состав на отдельных участках фронта. И как только внутренняя ротация завершена — начинаются обстрелы нашей линии обороны», — отметил Отченаш.

Военный отмечает, что даже во время условного перемирия враг активно применяет артиллерию и FPV-дроны, чем подтверждает, что мир только фикция с их стороны.

«К сожалению, по факту ничего не меняется», — подытожил командир экипажа «Кара Небесная».

Напомним, министерство обороны России заявило о завершении 21 апреля «пасхального перемирия» и продолжении войны — так называемой «специальной военной операции». Традиционно в ведомстве обвинили Украину в нарушении условий перемирия.