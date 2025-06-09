Россия обманом вербует африканцев на войну в Украине: детали от The Telegraph

Малик Диоп из Сенагала, которого захватили украинские военные / © The Telegraph

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Мигранты из африканских стран, которые надеялись найти работу в России, стали пешками в войне против Украины. Многие из них оказались на передовой после того, как их ввели в заблуждение объявлениями о работе.

Об этом пишет The Telegraph.

Для Жана Онана, безработного из Яунде, столицы Камеруна, вакансия на производстве шампуня в России казалась шансом изменить жизнь. Как впоследствии мужчина рассказал украинским следователям, это предложение стало для него надеждой прокормить жену и троих детей.

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36-летний Онана накопил деньги на перелет и в марте прибыл в Москву. Там он присоединился к сотням других африканцев, которые отправляются в Россию в поисках лучшей судьбы — в основном на учебу или работу.

Однако вместо ожидаемой занятости мужчина оказался в эпицентре боевых действий на востоке Украины — ужасном испытании, которое чудом не закончилось его смертью.

Только прибыв в Россию, Онана вместе с 10 другими мигрантами из Бангладеш, Камеруна, Зимбабве и Ганы был задержан. Им объяснили, что обещанной работы не будет. Вместо этого предложили подписать годовой контракт на службу в российских вооруженных силах и участие в боевых действиях.

К войне против Украины привлечены тысячи африканцев

История Онана — лишь одна из многих. По оценкам, сотни, а возможно, и тысячи африканцев уже вовлечены в войну в Украине. Других мобилизовали на российские предприятия для поддержки военно-промышленного комплекса.

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Россия активно вербует жителей развивающихся стран, в том числе и через обман или принуждение. Потребность в живой силе растет на фоне трехлетней изнурительной войны. Кремль все активнее обращается к иностранцам, в частности вербуя 10 тыс. солдат из Северной Кореи.

Как свидетельствуют доступные The Telegraph разведывательные отчеты, африканцы чаще всего попадают под влияние обманчивых обещаний о «высокой зарплате», а затем — в армию.

Гибель африканцев на фронте

Из-за масштабных побегов военных в Россию правительство Камеруна в марте усилило контроль за их выездом за границу. Немногим удается вернуться. Большинство погибает в боях, где российские войска ежедневно несут более 1100 потерь за минимальные продвижения.

Камерунские соцсети уже зафиксировали более 60 случаев гибели граждан страны на войне в Украине.

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Онану уговорили подписать контракт, пообещав высокие выплаты. Затем его отправили на пятинедельную подготовку в Ростов и Луганск. Вместе с ним учились также выходцы из Бангладеш, Зимбабве и Бразилии.

Во время учений Онана еще мог связаться с семьей, но перед передислокацией на передовую у него отобрали телефон и документы.

Боевой путь мужчины оборвался почти сразу. В мае его с восемью другими солдатами отправили в бункер, который впоследствии обстреляли. Все погибли, кроме Онаны. Африканец получил ранения и провел шесть дней среди руин, прежде чем его захватили украинские военные.

Еще один африканец, 25-летний Малик Диоп из Сенегала, недавно рассказал на допросе ВСУ, что прибыл в Россию на учебу. В торговом центре к нему подошли вербовщики и пообещали работу поваром в оккупированном Луганске за 5700 долл. в месяц. Но уже через неделю мужчину вооружили, выдали шлем и отправили на передовую под Торецк.

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«Мы начали видеть тела в лесу. Много мертвых в разных зданиях. Это сильно на меня повлияло», — вспоминает Диоп.

Когда представилась возможность, он бросил оружие и форму и убежал. После двух дней в пути мужчину задержали.

Погибшие и пропавшие на фронте африканцы

Камерунские соцсети пестрят сообщениями о пропавших без вести родственниках, которые вступили в российскую армию. Пользователи публикуют фото мужчин в военной форме и просят помочь установить их судьбу.

«Мой друг уехал в Россию, чтобы присоединиться к армии, и уже почти четыре месяца мы ничего о нем не слышали. Мы хотим узнать, жив ли он или погиб», — говорится в одном из сообщений.

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В некоторых случаях впоследствии появляется подтверждение гибели. Один из популярных аккаунтов, фиксирующий потери, сообщает уже о 67 погибших из Камеруна.

Есть также свидетельства, что некоторых африканцев задерживали еще в аэропортах и заставляли подписывать военные контракты.

Пропасть между низкой армейской зарплатой в Камеруне и обещанной «большой российской зарплатой» усиливает кризис дезертирства. Базовая зарплата младшего солдата в Камеруне составляет 3650 грн, тогда как в России якобы платят до 84 тыс. грн.

В соцсетях один из солдат Камеруна показал свою ведомость с зарплатой и сказал: «Вот почему мы предпочитаем идти умирать в Россию».

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Рауль Сумо Тайо из Института исследований безопасности (Претория) прокомментировал ситуацию:

«Они говорят: лучше воевать там, где можно заработать и что-то оставить для семьи. Я не думаю, что это поддержка России — это про деньги».

Африканские женщины — на производстве дронов

Не только мужчины из Африки вовлечены в российскую военную систему. В мае Global Initiative Against Transnational Organised Crime сообщила, что российская компания в промзоне «Алабуга» в Елабуге нанимает сотни африканок для изготовления иранских дронов Shahed.

Женщинам обещали достойную оплату труда и образовательные перспективы, однако не сообщали, что работа связана с военным производством и может стать целью для атак.

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По имеющейся информации, несколько работниц получили ранения во время украинского удара по объекту в апреле 2024 года.

Напомним, в мае стало известно, что в плен ВСУ попали африканцы. Правительство Того официально подтвердило, что это его граждане, в частности студенты, которые воевали на стороне России против Украины. Многие из них выехали из Того, получив предложения «учебных стипендий» от российских структур.

Кроме того, в декабре 2024 года Главное управление разведки Минобороны Украины информировало, что Россия вербует наемников из Алжира для войны против Украины.