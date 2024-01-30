Как Россия остановила контрнаступление ВСУ в Запорожье — Foreign Affairs о причинах неудачи

По мнению эксперта издания, даже армия США вряд ли бы преодолела российскую оборону на Запорожье.

Даже армия США вряд ли смогла бы прорвать российскую оборону на Запорожье, которую не удалось преодолеть ВСУ во время контрнаступления летом-осенью 2023 года.

Об этом говорится в статье Foreign Affairs.

Автор статьи, профессор Колумбийского университета и военный эксперт Стивен Бидл анализирует, почему контрнаступление ВСУ на юге в 2023 году было неудачным и не принесло прорыва на суше.

"Без прорыва в наступлении успех в сухопутной войне становится борьбой на истощение. Благоприятный результат для Украины в войне на истощение невозможен, но это потребует от ее сил перевесить численно большего врага в войне, которая может стать очень долгой", — отмечает эксперт.

В частности, он обращает внимание, что США не предоставили Украине истребителей F-16, ракет большой дальности, известные как ATACMS, или достаточное количество танков Abrams. Однако недостаток оружия Биддл не считает главной причиной неудачи.

Россия быстро учится

Автор отмечает, что армия РФ по состоянию на конец 2022-го и конец 2023 года – кардинально отличается.

По его мнению, парк F-16 никоим образом не обеспечит Украине преимущество в воздухе. Хотя они и лучше украинских самолетов, но это – технология 1970 годов, в отличие от современных F-35.

"Ракеты ATACMS позволили бы Украине поражать более глубокие цели, особенно в оккупированном Россией Крыму, и это, в частности, снизило бы эффективность российской логистической системы. Но все оружие имеет средства противодействия, и россияне уже доказали сноровку в противодействии наведению GPS, используемого ATACMS для поражение своих целей", – пишет Стивен Бидл.

По его словам, HIMARS были высокоэффективны для Украины, когда впервые были введены в войну в 2022 году, но сейчас значительно меньше, частично потому, что россияне уменьшили свою зависимость от крупных узлов поставок в пределах досягаемости оружия, а также потому, что они научились глушить сигналы GPS, которые обе ракетные системы используют для наводки.

26 из 100 Leopard 2 подбиты, а остальные не ремонтируются

Что касается танкового арсенала, то, по данным Бидла, менее 100 Leopard 2, находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были выведены из строя; другие нельзя использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием.

Профессор отмечает, что танки должны быть использованы для прорыва мощной линии обороны окупантов, которую враг успел свести к лету 2023 года. Однако успеха они не принесли, поскольку должны действовать в языках "тесной координации общевойсковых сил с пехотой, артиллерией и инженерами".

Этой координации, по мнению Бидла, не было. В то же время, их работу должна обеспечивать определенная специализированная инфраструктура, которой также не было.

В целом эксперт исключает такие аргументы как недостаток техники и оружия, беспилотников, недостаточный уровень подготовки и отсутствие боевого опыта у украинских бригад, задействованных в наступлении.

Поврежденный Leopard 2/Twitter 2S7 pion (trost)

Залог успеха – слабая оборона врага

Автор перечислил военные кампании, проведенные США, Израилем, Францией, Великобританией и т.д. во второй половине 20 века. Большинство из них были успешны только тогда, когда враг имел слабую оборону.

"Если бы украинские силы были лучше обучены и сосредоточены, они бы прорвались в 2023 году. Возможно.

Но хотя россияне продемонстрировали мало мастерства или мотивации в наступлении, теперь они являются компетентными защитниками. Российская оборона в 2023 году была глубокой, хорошо подготовленной, перед ней стояли большие минные поля, поддерживались мобильными резервами и имели гарнизон войск, которые бились ожесточенно во время нападения. Такой прорыв обороны исторически очень сложный даже для хорошо подготовленных нападающих", — говорит эксперт.

Профессор напомнил, что американское наступление в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году отвоевал Кувейт за 100 часов, но этому способствовали фатально неисправные боевые позиции Ирака и ограниченные навыки иракских солдат. Подобным образом украинские наступательные операции в Киевской и Харьковской областях в 2022 году прорвали неглубокую, чрезмерно растянутую российскую оборону, а украинское наступление на Херсон в 2022 году разгромило материально неустойчивую российскую оборону, изолированную на правом берегу реки Днепр.

"Однако к 2023 году россияне адаптировались и развернули более глубокую защиту без географической уязвимости, вподорвавшей их в Херсоне", – отмечает автор статьи.

Армии США следует задуматься

По его мнению, непонятно, даже у американских войск будет достаточно сил для выполнения такой сложной задачи.

"Сегодня армия США не создана для того, чтобы выдерживать потери, которые это (масштабная война) может повлечь. Если качество (войск) может обеспечить быстрые, решающие победы, традиционный подход США является надежным. Но если урок наступления Украины 2023 года состоит в том, что глубокая и хорошо подготовленная оборона остается крепкой, то одного только качества может быть недостаточно для обеспечения быстрого решительного прорыва в краткосрочной войне. Если это так, Соединенным Штатам, возможно, придется пересмотреть свой баланс качества и количества", – пишет Бидл.

Прогноз на будущее для Украины

По мнению автора статьи, прогноз для Украины в значительной степени зависит от будущей помощи Западу, но даже при условии продления помощи война, по его мнению, еще долго будет оставаться позиционной. Успех Украины, таким образом, потребует от Украины и ее западных союзников терпения к длительной тяжелой войне.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники в военном руководстве и чего ожидать дальше.

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