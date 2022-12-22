Как Россия осуществляет логистику с оккупированным Приднестровьем и при чем здесь ЕС: объяснение Жданова

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как Россия осуществляет логистику со своим контингентом войск в оккупированном Приднестровье, ведь по суше и воздуху туда путь закрыт.

Об этом он объяснил в своем youtube канале.

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"Сейчас – никак. Правда, я не знаю, курсируют ли сейчас эшелоны с товарами двойного назначения из Беларуси через Европу в Молдову и Приднестровье. Хотя думаю, вряд ли ЕС пропускает такие эшелоны. Возможно, товары из РФ пропускает Молдова через свой порт на Дунае", – предположил эксперт.

По его словам, также поставки в Приднестровье могут осуществляться через третьи страны. В таком случае, грузы могут прибывать в порт Молдовы на кораблях под флагами других государств.

"Туристы"-оккупанты

"Скажу точно, что военные грузы в Приднестровье не поставляются. Ротация личного состава осуществляется через страны ЕС. Российские военные едут как туристы через ЕС и Молдову. Таким же образом уезжают оттуда, – объяснил Жданов.

Именно поэтому Кремль пытается набирать контрактников из жителей Приднестровья, чтобы не везти личный состав из России.

Ранее в разведке Молдовы предупредили об угрозе вторжения РФ в 2023 году. Военный обозреватель Денис Попович оценил угрозы Молдове и назвал возможность нападения российской армии на эту страну достаточно гипотетической.

Напомним, что в Приднестровье на начало 2022 года был размещен один российский батальон в составе 412 человек и два батальона воинской части №13962, из примерно 1,5 тыс. военных для охраны склада боеприпасов в селе Колбасная. Этот состав является одним из самых больших в Европе.

Краткая история Приднестровья

Отметим, что до 1940 г. часть территории Приднестровья находилась в составе РСФСР. В 1924 году на этой территории была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика. В 1940 году, после аннексии Бессарабии Советским Союзом МАССР присоединили к вновь Молдавской ССР. Северо-восточные районы МАССР вернули в состав Одесской области Украины.

После развала Советского Союза Приднестровье в одностороннем порядке провозгласило "независимость" от Кишинева. На стороне сепаратистов воевали российские оккупанты, оставшиеся в регионе под видом "миротворцев".

На территории Приднестровья, по данным переписи 2004 года, почти 30% населения — украинцы.

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