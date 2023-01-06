Как Россия планирует использовать ловушку с "перемирием": эксперт объяснил, при чем здесь мобилизация

Правозащитник убежден, что РФ, как всегда, нарушит "перемирие", устроит какой-то обстрел, например, храма и обвинит в этом Украину.

Объявленное Россией "перемирие" – это ловушка, чтобы устроить вооруженную провокацию, обвинить в этом Украину, а затем объявить у себя новую мобилизацию. Предполагается, что обвинения в адрес Украины будут мотивировать россиян идти на фронт.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал правозащитник и директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

Он пояснил, что одна из причин объявленного Россией "прекращения огня" – потребность в передышке армии и проведении передислокации на фронте.

Также читайте Россия никогда не соблюдала перемирие за все годы войны: статистика от Минобороны

"Конечно, им нужна какая-то передышка, чтобы набрать силы, сделать передислокацию подразделений, которые распространены по временно оккупированной территории Украины, например, как в Макеевке. А до Макеевки был Алчевск. То есть они сделали расположение военных подразделений в учебных заведениях, общежитиях и т.д. Поэтому ин нужно время для того, чтобы это передислоцировать, дать войскам отдых, а также в политическом плане показать, что Россия хочет прекращения конфликта и предлагает краткосрочное перемирие", – пояснил эксперт.

Он напомнил, что с начала войны против Украины – 2014 года – Россия всегда нарушала все перемирия и прекращения огня.

"Я помню такие инициативы Российской Федерации еще с 2014 года. Тоже было новогоднее перемирие, рождественское перемирие: в 14-м году – в Дебальцево, когда оно еще было под контролем ВСУ. И Россия постоянно его нарушала, и обвиняла в этом Украину. Поэтому верить не нужно", – отметил Лысянский.

Он согласен с позицией представителей украинской власти о том, что "прекращение огня" от России – это просто ловушка.

"Россия, как всегда, нас обманет и обвинит в том, что это мы нарушили это "рождественское перемирие", и мы таким образом не уважаем весь христианский мир", – сказал правозащитник.

По поводу возможных провокаций со стороны РФ в этот период эксперт предположил, что оккупанты могут традиционно устроить какой-то обстрел.

"То есть сами нанесут удар. Например, "рождественское перемирие" — люди пошли в церковь. Россия обстреливает там какую-то церковь. Например, возьмем Стаханов (теперь — Кадиевка — ред.) — Россия обстреливает там и потом говорят: "Вот, смотрите, что сделала Украина. Снова на Святой вечер они обстреляли". Потом будут говорить "Прощения нет", – прогнозирует эксперт.

Он также объяснил, как страна-агрессор использует все это для своей мобилизации.

"Плюс и информация, которую ранее давал Алексей Резников, – что они готовятся к полномасштабной мобилизации на территории РФ – но нужен фактор, индикатор, который будет мотивировать людей брать в руки оружие. Для этого пропаганде нужна какая-то тема и это перемирие могло бы быть таким. То есть "перемирие" — это ловушка, чтобы затянуть Украину в провокацию и затем объявить мобилизацию и провести какое-то контрнаступление или просто провести мобилизацию и увеличить комплектование своих войск", — пояснил директор Института стратегических исследований и безопасности.

Напомним, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко убежден, что объявленное Россией "прекращение огня" – исключительно для внутреннего пользования, чтобы чем-то "кормить" свое население, которому нужны победы.

По оценкам директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, "прекращение огня" – это ловушка, и Украине нужно готовиться к очередному ракетному удару со стороны России. Москва ждет, чтобы украинцы расслабились и тогда планирует устроить новую атаку.

В то же время в мире не верят в благие намерения Москвы. Так, путинское "рождественское перемирие" подвергли критике в Германии, США, Франции, ООН и Евросовете.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.