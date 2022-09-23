Как Россия планирует использовать мобилизованных: в Генштабе ВСУ проинформировали

На первом этапе "частичной" мобилизации в России планируется доукомплектовать соединения и воинские части, воюющие против Украины. Еще часть российских сил может быть направлена на доукомплектование пограничной службы.

У России сейчас нет специалистов дефицитных специальностей, а их подготовка будет занимать длительное время.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов рассказал на брифинге 23 сентября.

Он сообщил, что согласно мобилизационным планам России, призыву будут подлежать около 300 тыс. человек. По предварительным оценкам, призыв состоится из не менее двух этапов, однако их может быть и больше.

"На первом этапе, предположительно в течение месяца-полтора, противник планирует доукомплектовать в полный штат свои соединения и воинские части, привлеченные к ведению боевых действий на территории Украины. Также не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование пограничной службы Федеральной службы безопасности противника для освобождения личного состава подразделений вооруженных сил, задействованных на прикрытии государственной границы с нашей страной", – рассказал представитель Генштаба ВСУ.

Он также проинформировал, что больше всего среди тех, кто будет подлежать мобилизации, будет должностных лиц сержантского и рядового состава и младших офицеров. Ведь эта категория понесла наибольшие потери.

"В дальнейшем не исключается, что в течение второго этапа противник продолжит выполнять свои мероприятия по мобилизации, будет создан соответствующий ряд общевойсковых формирований оперативного и тактического уровня, соответствующий комплект подразделений ракетных войск и артиллерии", — сказал Громов.

"Одновременно мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника в настоящее время нет, а их подготовка будет занимать длительное время. Поэтому прежде всего противник сосредоточил свое внимание на формировании общевойсковых частей подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии", – рассказал бригадный генерал.

Он также заверил, что ВСУ готовы к любому развитию событий.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что реальные потери российской армии в Украине составляют более 100 тыс. убитых и раненых.

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