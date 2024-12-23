Как Россия пытается погрузить Украину в воздушную тревогу на 24/7: авиаэксперт рассказал

Анатолий Храпчинский сообщил, что Россия увеличила производство ударных беспилотников, но многие из них не несут угрозы.

Россия намерена погрузить Украину в круглосуточную воздушную тревогу 24/7. Целью является существенное увеличение нагрузки на Силы противовоздушной обороны.

Об этом рассказал авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Общественного радио".

Во время воздушной тревоги в активном режиме работает большинство средств обнаружения, чтобы заметить любую неустановленную воздушную силу и перехватить ее, поделился он. По его словам, в таких случаях принимают участие системы противовоздушной обороны или непосредственно мобильные группы.

Эксперт подчеркнул, что РФ масштабировала производство ударных беспилотников типа Shahed, а также дронов "Гербера" и "Пародия". Он отметил, что такие БПЛА не представляют угрозы, но Силам противовоздушной обороны приходится отвлекаться на них.

Кроме того, Храпчинский высказался о статье The Guardian, в которой было сказано, что в Генштабе ВСУ требуют от подразделений ПВО отправлять своих людей в пехоту. Он заявил, что у нас есть проблематика в том, как воспринимается попадание человека в ряды ВСУ. Также он добавил, что новости о массовой "бусификации" порочат ситуацию по призыву граждан.

Эксперт сказал журналистам, что недостаток личного состава в украинской армии действительно есть. Он подчеркнул, что некоторые боевые подразделения укомплектованы только на 30%. По его словам, в пехоту не отправляют мобильные группы или других офицеров, обучавшихся на Patriot или другие комплексы ПВО.

Храпчинский считает, что при городских советах нужно создавать инициативы по привлечению людей, которые усиливали бы мобильные группы. Он уверен, что так удастся хотя бы частично решить проблемы недоукомплектования подразделений.

Напомним, в России на территории экономической зоны "Алабуга" вспыхнул военный объект. В результате уничтожен состав с деталями к "Шахедам" на 16 миллионов долларов.

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