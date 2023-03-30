Как Россия пытается сорвать контрнаступление ВСУ: разведка раскрыла хитрый план Кремля

Сейчас враг возвращается к использованию ракет и дронов.

План России погрузить Украину в блекаут не удался, поэтому они возвращаются к тактике, которая была в первые дни полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года. Их целями во время массированных атак могут стать военные объекты и пути снабжения западного оружия.

Об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в интервью для Gazeta.

Таким образом, по мнению Юсова, Кремль хочет сорвать контрнаступление ВСУ, которое, по данным Минобороны Украины, должно начаться в апреле-мае.

"Целью массовых ракетных ударов был блекаут и доведение до критического состояния энергетической инфраструктуры. Этот план провалился. Сейчас враг возвращается к использованию ракет и дронов, как это было во время первой тактики полномасштабного вторжения. То есть наиболее вероятными целями могут снова стать военные объекты, пути снабжения и все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий. Враг будет пытаться сорвать наше наступление", — сказал он.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ERR сообщил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Он планируется по нескольким направлениям. О каких именно идет речь – неизвестно.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может провести успешное контрнаступление весной, воспользовавшись истощением российской армии и снабжением западного оружия.

Успешное контрнаступление уже этой весной: Пентагон оценил преимущества украинцев

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