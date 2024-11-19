Как Россия пытается восстановить контроль над Курщиной: Павлюк раскрыл подробности тактики армии РФ

В Курской области российские войска сменили стратегию по обороне на наступление, пытаясь восстановить контроль над территорией. Они используют тактику прорыва линии обороны ВСУ.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк "Укринформу".

"В начале наступательной операции Сил обороны в Курской области противник каким-либо способом пытался остановить продвижение наших войск. Враг делал засады, применял авиацию. При этом россияне безжалостно бомбили собственные населенные пункты", – сообщил он.

По его словам, после того, как наши войска установили оборону, противник сменил стратегию по обороне на наступление, пытаясь вернуть контроль над территорией вдоль государственной границы.

В настоящее время противник использует тактику малых групп в отделение, поддерживая их артиллерией, с целью вытеснить наши подразделения с занятых позиций.

Генерал-лейтенант рассказал, что по приказу высшего политического руководства России для быстрого возвращения Курской области под контроль РФ противник начал применять тактику прорыва обороны. На отдельных участках фронта привлекают подразделения в роту (батальон) при поддержке бронетехники, что приводит к значительным потерям в личном составе и технике.

Он отметил, что отдельные успехи врага сопровождаются большими потерями в живой силе, что заставляет его постоянно опрокидывать дополнительные силы в Курскую область по другим направлениям.

Напомним, представитель комендатуры ВСУ в городе Суджа Алексей Дмитрашковский рассказывал, что российские войска изменили тактику боев в Курской области, начав активно атаковать украинские позиции ночью.

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