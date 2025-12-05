Как Россия вербует "пушечное мясо": Politico объяснило новый метод набора

Оккупанты / © Getty Images

Несмотря на колоссальные потери, которые, по оценкам Генштаба ВСУ, уже достигли более 1 миллиона 178 тысяч солдат убитыми и ранеными, страна агрессор не испытывает нехватки живой силы на фронте.

Об этом пишет Politico.

В отличие от частичной мобилизации сентября 2022 года, вызвавшей волну возмущения и страха в обществе, Кремль сегодня делает ставку на денежное вознаграждение. Процесс вербовки контрактников стал очень похож на обычный рекрутинг гражданскими предприятиями, но с одним принципиальным отличием — 25 тысяч долларов за сам факт подписания контракта.

Для рядовых россиян, особенно из провинциальных городов, где экономическая ситуация часто оставляет желать лучшего, эта сумма является «безумными деньгами», которых едва хватит на однокомнатную квартиру. Именно деньги стали главным катализатором, обеспечивающим постоянный приток добровольцев.

Почему армия для россиян «последний шанс»

Российское государство предлагает ряд дополнительных бонусов, которые делают военную службу привлекательной для конкретной демографической группы:

Списание долгов перед банками и микрокредитными организациями.

Гарантированное место в университетах для детей контрактников.

Отсутствие преград из-за наличия судимостей или тяжелых болезней.

Политолог Екатерина Шульманн отмечает: эти меры направлены на «социально уязвимых мужчин» — людей с долгами, судимостью, низким уровнем финансовой грамотности, оказавшихся на обочине без перспектив. Для них армия часто становится «работодателем последней надежды».

За время войны в России сформировалась централизованная и в то же время децентрализованная система вербовки. Важное место в ней отведено региональным органам власти, которые фактически превратились в центры найма. Их заставили соперничать между собой за количество завербованных, выплачивая щедрые бонусы из местных бюджетов.

Региональные правительства заключают официальные контракты с кадровыми агентствами, которые в свою очередь привлекают внештатных рекрутеров. За каждого приведенного в военкомат «добровольца» любой гражданин России может получить от 1 до 3 тысяч долларов. Чем хуже экономическая ситуация в регионе, тем выше процент «добровольцев».

Значительную помощь в поддержке человеческих ресурсов оказало вербовка заключенных. В России вполне официально введена система закрытия уголовного производства, если подозреваемый или обвиняемый подписывает военный контракт. В таких случаях вербовщиками часто выступают сами полицейские.

Кроме того, продолжаются жалобы родителей и срочников на то, что вчерашних школьников по принуждению или обману заставляют подписывать контракты и идти на фронт, что создает постоянный резерв для пополнения потерь.

Эта способность Кремля поддерживать уровень человеческих ресурсов на фоне огромных потерь объясняет, почему Владимир Путин, кажется, более убежден, чем когда-либо, что он может заставить Украину принять его условия из-за войны на истощение, как отмечает Politico.

Напомним, вдоль украинского фронта, протянувшегося более чем на 1200 километров, Россия сконцентрировала около 710 тысяч военных — это самая большая группировка оккупационных сил с начала полномасштабного вторжения.

Противник растянул свои силы по всей линии столкновения — от северных направлений до южных, пытаясь одновременно давить на оборону Украины на нескольких участках.

Несмотря на такую численность, российская армия продолжает нести существенные потери. По оценке Сырского, ежедневно ВСУ уничтожают или выводят из боя 1000–1100 захватчиков, большинство из которых безвозвратно.