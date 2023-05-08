Как Россия во время войны опустошила Украину: Google обнародовал новые спутниковые снимки

Скорее всего, новые снимки были сделаны еще в марте 2022 года.

Компания Google в конце апреля опубликовала часть новых спутниковых снимков Украины. На них четко видно, какие разрушения испытала наша страна во время вторжения России.

Об этом пишет Politico.

Скорее всего, новые снимки были сделаны еще в марте 2022 года. Однако и на них четко видны разрушения — последствия боев возле Киева, разрушение аэропорта в Гостомеле, мост в Ирпене и дамбу в селе Козаровичи.

Также спутник смог снять поля в Бахмуте, усеянные ямами от снарядов, людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью в обреченном портовом городе Мариуполь.

Аэропорт в Гостомеле

24 февраля 2022 года, через несколько часов после начала полномасштабного вторжения, российские войска начали воздушный штурм с целью захвата Гостомеля. Там в течение нескольких дней шли тяжелые бои, во время которых был уничтожен самолет "Мрия".

Фото: Google Maps

Фото: аэропорт в Гостомеле

Театр в Мариуполе

Одним из самых трагических событий российского вторжения является обстрел драматического театра в Мариуполе. 16 марта 2022 года оккупанты сбросили на здание авиабомбу — в театре прятались почти тысяча гражданских мариупольцев. Многие местные жители укрывались в нем с маленькими детьми.

Россия снесла остатки здания и не допустила международных следователей к месту происшествия. Однако снимки Google показывают, как город выглядел до оккупации и после.

Фото: Драматический театр города Мариуполь

Подрыв дамбы и затопление села Демидов в Киевской области

Для того чтобы остановить наступление российской техники, украинскими военными было принято решение о подрыве моста в селе Демидов и защитной дамбы Киевского водохранилища между селами Козаровичи и Лютеж.

Потоки воды остановили наступление россиян, но при этом были затоплены местные села и повреждены дома.

Фото: последствия взрыва дамбы в Киевской области

Подрыв моста через реку Ирпень

Города Ирпень и Буча потерпели значительные разрушения в результате российского вторжения. Жители пригорода столицы ожидали эвакуации. Однако 25 февраля прошлого года украинские военные были вынуждены взорвать единственный мост, соединявший Ирпень и Киев, чтобы не дать россиянам взять Киев.

Фото: взорванный мост

Поля вблизи города Бахмут

Украинский город Бахмут – одна из главных целей российских оккупантов. Несмотря на "мясные атаки" россиян, украинские военные неустанно держат оборону. За девять месяцев резни российские войска совершили волну атак, почти суицидальных. Это привело к тому, что поля вокруг уничтожены постоянными обстрелами.

Фото: поля у Бахмута

Село Мощун к северу от Киева

Мощун – небольшое село к северу от Киева. Там украинским военным удалось уничтожить элитные российские войска в марте 2022 года. Однако это привело к разрушениям домов местных жителей – 5 марта российские артиллерийские подразделения начали интенсивный обстрел Мощуна.

Фото: село Мощун

Напомним, ранее Google обновил спутниковые карты Бучи и общины : масштабы разрушений поражают.

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