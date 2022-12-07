Как Россия выбирает даты для массированных ракетных ударов по Украине – эксперт объяснил

Военный эксперт рассказал, чем руководствуются россияне при выборе дней для ракетных атак.

Россия выбирает те дни для ракетных ударов по Украине, когда на фронте происходят определенные события, или выбирает их по определенным датам.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал кандидат исторических наук, профессор Пражского муниципального университета, военный эксперт Юрий Федоров.

"Первый удар был якобы приурочен к взрыву на Крымском мосту. Но это имеет определенное пропагандистское значение, потому что создается впечатление, что такие удары наносят месть за те или иные действия ВСУ. Но это сугубо пропагандистская версия, потому что подготовка удара занимает довольно продолжительное время, несколько дней минимум", – объяснил Федоров.

Он отметил, что аналитические службы в Генеральном штабе и в штабе ВВС РФ оценивают ущерб от предварительного удара и анализируют, где были допущены ошибки и выбирают новые цели.

"Пусть в Украине восстановят, что могут восстановить, а мы потом ударим еще раз, чтобы все время держать в напряжении и поражать объекты, которые были восстановлены раньше".

Он отметил, что таким образом Кремль пытается заставить народ Украины давить на свое правительство, чтобы добиться капитуляции Киева, но такая тактика оказалась для Москвы провальной.

Массированные ракетные обстрелы Украины

В понедельник, 5 декабря, Россия осуществила восьмой массированный обстрел объектов критической инфраструктуры Украины, выпустив более 70 ракет.

Ракетный удар вернул энергетическую систему Украины на неделю назад, именно поэтому в стране продолжаются аварийные отключения электричества, об этом рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что если бы Украина победила сегодня, то уже через 2-3 месяца можно было бы отказаться от отключения электричества.

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