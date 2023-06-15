Как Россия взорвала Каховскую ГЭС: в Минобороны Украины ответили

Взрыв на Каховской ГЭС раздался сразу после начала наступления Сил обороны Украины на юге.

В Минобороны сообщают, что характер взрыва на Каховской ГЭС указывает на срабатывание устройства внутри электростанции. Его, вероятнее всего, заложили бойцы 205-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Руслан Берегуля.

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"Следы из-за мощных поверхностных взрывов на соседних объектах отсутствуют, что указывает на износ взрывного устройства внутри ГЭС, которую вероятно заложили бойцы 205-й мотострелковой бригады вооруженных сил России", — сказал полковник.

Также он обратил внимание, что в момент взрыва норвежская сейсмическая система NORSAR зафиксировала колебания магнитудой от 1 до 2 баллов по координатам, совпадающим с местонахождением Каховской ГЭС.

"Подрыв ГЭС ракетами HIMARS невозможен, потому что в одной ракете находится 100-200 кг взрывчатого вещества, которого недостаточно для уничтожения такого сооружения", — опроверг информацию пропагандистов.

Вероятно, целью разрушения ГЭС была остановка контрнаступления, поскольку взрыв прогремел сразу после начала наступления Сил обороны Украины на отдельных участках линии боевого столкновения.

ЕС осудил подрыв Россией Каховской ГЭС

Напомним, по итогам пленарного заседания в Страсбурге депутаты Европейского парламента решительно осудили подрыв Каховской ГЭС и назвали его военным преступлением России, что повлечет за собой масштабные последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины.

Адвокат Скотт Мартин, сотрудничающий с Международным уголовным судом, рассказал, что Путину в Гааге может предъявить новые обвинения, когда будет завершено расследование катастрофы на Каховской ГЭС.

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