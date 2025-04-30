Как Россия ядерным шантажом остановила поставки оружия Украине: генерал раскрыл детали

Ядерные угрозы президента России Владимира Путина

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Россия скрыто применяет ядерный шантаж, чтобы повлиять на Запад по помощи Украине. Из-за одного из таких случаев осенью 2022 года для Украины приостановили поставки оружия.

Об этом генерал-майор Илья Павленко рассказал в интервью «РБК-Украина».

По словам Романенко, когда-то советские, а теперь российские спецслужбы передают информацию о якобы своих размышлениях о применении ядерного оружия через каналы, от которых эта информация точно попадет к руководству стран Запада. Такие «вбросы» россияне могут передавать через разоблаченных агентов, которые передадут информацию своим кураторам.

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«Так и появляются такие материалы, которые были на столе у Байдена о том, что россияне якобы готовили и хотели сначала нанести ядерный удар где-то в Черном море или ударить по какому-то военному объекту, чтобы вызвать панику в Украине и дестабилизировать ситуацию в Европе», — рассказал Павленко.

Он также отметил, что для продвижения своих «вбросов» россияне подыгрывают агентам. Так, если агенты получили задачу уточнить место и время возможного ядерного удара, РФ для эффекта вносит изменения в свою ядерную доктрину, уменьшая порог применения оружия массового поражения. Это служит для западных разведок фактически подтверждением информации о возможном ядерном ударе.

«Политики и военные не могут этого игнорировать, и соответственно, последовал запрет на нанесение ударов, уменьшение помощи и так далее. Если вы помните, после начала Харьковской операции в 2022 году у нас приостановились поставки вооружения. Это у нас было первое длительное прекращение поставок вооружения», — утверждает генерал-майор.

Он добавил, что, учитывая реакцию Белого дома, до них довели дезинформацию о возможности применения ядерного оружия. В администрации США, может быть, испугались и приостановили помощь Украине.

Павленко убежден, что если бы этого не произошло, «война могла бы развиваться совсем иначе».

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия активизировала ядерную риторику, пытаясь показать беспомощность НАТО и посеять панику в ЕС. Эта информационная атака очень похожа на предшествовавшие вторжениям в Грузию и Украину.