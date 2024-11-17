Что происходило на админгранице с Крымом за день до войны: свидетельство пограничника из Чонгара

Алексей Ружиненко – пограничник, срочник. Он служил на КПВВ "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом и одним из первых видел начало полномасштабного вторжения России в Украину.

В ночь с 23 на 24 февраля 2022 он был на посту. Попал в плен и провел в тюрьмах 2 года и 4 месяца. В интервью “Крым. Реалии" Алексей рассказал, что первые явные сигналы надвигающегося вторжения заметил 23 февраля.

"Где-то днем уже приезжали люди, то есть с территории Крыма ехали в Украину, и говорили, что там какие-то войска стягиваются ближе к границе. Да, мы, в принципе, передавали на отдел. Говорили: "Все хорошо, это у них обучение, ничего такого страшного". Потом уже ближе к 22 вечера, к 23, возможно, я не помню, у них исчез свет. Все равно некоторое время, час, может быть, не больше, люди еще оттуда уезжали и туда заезжали тоже. Говорили, что там очень много военных, там танки какие-то, БТРы. Мы тоже так напряглись и передавали об этом”, — рассказал пограничник.

По его словам, в ночь на 24 февраля около 23:00 пограничники на Чонгаре в тепловизор заметили движение колонн техники.

"Где-то по пять, по десять, по тридцать машин было. Не было ясно. А потом уже, когда они ближе подъезжали, то уже было понятно, что это "Грады", танки. Дальше "Грады" начали выстраиваться по территории, на границе, можно сказать. Всё было хорошо. Дальше, час ночи, все затихло, такая тишина была. Очень напряженно было, страшно даже. Мы тоже уже погасили свет, закрыли одну линию, пропускали только по одной линии, то есть въезд-выезд", – вспоминает Алексей.

Далее россияне перекрыли движение по КПВВ "Джанкой" со стороны оккупированного Крыма. По словам пограничника, приезжавшие из Донецка автобусы разворачивались и ехали в обратном направлении. Большая война началась под утро.

“Около 4-5 утра, примерно, какой-то шум, такой, как пропеллеры какие-то. Подлетает дрон, висит над нами. Сначала его не видели, там один парень увидел, кричит: "Воздух!". Автоматы на него навели, чтобы выстрелить или просто испугать. Он развернулся, назад полетел – и буквально через секунд 30 начали "Грады" лететь", – говорит пограничник.

Напомним, Алексей Ружиненко ответил, почему россиянам удался блицкриг на юге.

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