Как россиянам удалось продвинуться у Доброполья: объяснение Сырского

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

Россияне на Покровском направлении смогли продвинуться в несколько населенных пунктов до 10-12 км благодаря тактике «тысячи порезов». Малые штурмовые группы оккупантов наступали на широком фронте и появились неподалеку от Доброполья.

Об этом Главнокомандующий Александр Сырский сообщил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, прорыв ВС РФ под Добропольем произошел из-за особенностей местности и линии боевого столкновения в этом направлении.

На Покровском направлении много оврагов, рек и других участков, позволяющих передвигаться скрыто, а летом маскировке способствует также зелень.

«И во-вторых, к сожалению, по объективным причинам у нас там нет сплошной линии фронта, поэтому враг воспользовался этим и продвинулся. Но после того, как были приняты ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победное настроение врага изменилось на отчаяние. Их публикации в их соцсетях сначала имели тональность „вперед, победа“, а сейчас — „в окружении, конец“», — сказал Сырский.

Он также уточнил, что в настоящее время продвижение ВС РФ возле Доброполья дошла до «логического завершения».

Напомним, Силы обороны Украины зачистили шесть населенных пунктов возле Доброполья. в Донецкой области. Также зачищен от оккупантов город Покровск. В операционной зоне враг понес значительные потери в живой силе, отметил Генштаб.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ возле важных городов в Донбассе.

«Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области — в направлении Доброполья и Покровска», — сообщил глава государства.

Накануне стало известно, что ВСУ преуспевают на некоторых участках фронта. Больше об этом читайте в новости.