Как россияне глушат связь на оккупированных территориях: эксперт объяснил, почему ВСУ не могут помешать этому

В таком случае ВСУ пользуются цифровыми станциями с современными системами шифрования связи.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"В сфере радиоэлектронной борьбы РФ преуспела. Надо отдать должное. У них достаточно много станций РЭБ, которые глушат в том числе и не только мобильную связь, но и радиосвязь. Только вот использование цифровых станций с современными системами шифрования связи позволяют нашим войскам держать, допустим, управление войсками в надежных руках и в соответствии с требованиями войны иметь эту связь", – сказал эксперт.

"Для гражданского населения, конечно, они глушат мобильную связь, чтобы люди не могли передавать сообщения или просто между собой общаться, в том числе и вести разведывательную деятельность на территории противника", — отметил Жданов.

Он также объяснил, почему украинские защитники не наносят удары по этим станциям РЭБ.

"Потому что мы не знаем (место расположения – ред.). Это станции мобильные, они постоянно перемещаются, чтобы их не обнаружили. И их тщательно маскируют. Кстати, вспомните, недавно несколько станций такого типа были уничтожены на правом берегу реки Днепр", – рассказал военный эксперт.

Он отметил, что станции РЭБ – приоритетная цель для ударов со стороны ВСУ, поэтому местным жителям следует сообщать защитникам места расположения вражеских станций.

Напомним, по данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, с конца июня до почти конца августа ВСУ уничтожили 154 вражеских склада боеприпасов и 91 базу хранения вооружения и военной техники.

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