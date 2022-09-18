Как россияне могут изменить свою тактику: военный эксперт рассказал о самой большой опасности

Наибольшую опасность для мирных населенных пунктов Украины в войне с РФ несут ракеты ближнего радиус действия россиян.

Общее количество пусковых установок составит около полутора тысяч единиц, это достаточно много, а боекомплект у них исчисляется в пределах от 5 до 7 тысяч единиц.

Военный эксперт Петр Черник сообщил об этом в телемарафоне.

"Конечно, этот зенитно-ракетный комплекс предназначен наносить удары по объектам в воздухе, но они перевели его в режим поверхность-поверхность. Там есть ракеты с достаточно боевой частью от 80 до 180 кг и самое страшное — боевая часть оборудована небольшими сантиметровыми металлическими кубиками, которые разлетаются на несколько десятков метров вокруг. Впрочем, у них действительно начинается "орудный голод", ведь больше половины орудий и запасов из 15 миллионов они уже использовали", — отметил Черник.

По его словам, до 100 тысяч могут производить в месяц. но это даже не двухдневная норма для огневых валов. Потенциал снижается, но не настолько, сколь бы нам этого хотелось.

Напомним, что под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.

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