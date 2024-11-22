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Как россияне наступали на фронте на "жигулях" и "нивах" (видео)

Как россияне наступали на фронте на "жигулях" и "нивах" (видео)

"Лада" окупантов на фронте

По словам немецкого эксперта, так называемая вторая армия мира вынуждена наступать на "Ладах".

Российские оккупанты на фронте наступают на гражданских "Нивах" и "жигулях-шестёрках"

На необычные кадры с передовой обратил внимание эксперт BILD Юлиан Рёпке.

На одной записи четверо российских военных штурмовали украинские позиции под Покровском на автомобиле ВАЗ-2106 ("шестёрка"). Все они погибли. Не исключено, что эту машину россияне "смародерили" у местных жителей.

На другом видео россияни оправились в атаку на трех автомобилях "Нива", переоборудованные в военные пикапы. Их также уничтожили украинские дроны.

"Новые кадры показывают, что для продвижения в Украине россияне используют не бронетехнику, не танки, не китайские машины, а гражданские "Лады". Они должны частично выполнять задачи, предназначенные для бронетехники. Это невероятная задача. Мы видим по украинским кадрам, что это приводит к огромным потерям.  Это впечатляющие кадры, потому что так называемая вторая армия мира вынуждена наступать на "Ладах", – говорит Рёпке.

Как россияне наступали на фронте на "жигулях" (видео)

Как россияне наступали на фронте на "жигулях" (видео)

Напомним, что оккупанты начали применять китайские багги для штурмов. Военные объяснили, почему оккупанты начали использовать гольф-кары во время штурмов.

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