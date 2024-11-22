Как россияне наступали на фронте на "жигулях" и "нивах" (видео)

По словам немецкого эксперта, так называемая вторая армия мира вынуждена наступать на "Ладах".
Российские оккупанты на фронте наступают на гражданских "Нивах" и "жигулях-шестёрках"
На необычные кадры с передовой обратил внимание эксперт BILD Юлиан Рёпке.
На одной записи четверо российских военных штурмовали украинские позиции под Покровском на автомобиле ВАЗ-2106 ("шестёрка"). Все они погибли. Не исключено, что эту машину россияне "смародерили" у местных жителей.
На другом видео россияни оправились в атаку на трех автомобилях "Нива", переоборудованные в военные пикапы. Их также уничтожили украинские дроны.
"Новые кадры показывают, что для продвижения в Украине россияне используют не бронетехнику, не танки, не китайские машины, а гражданские "Лады". Они должны частично выполнять задачи, предназначенные для бронетехники. Это невероятная задача. Мы видим по украинским кадрам, что это приводит к огромным потерям. Это впечатляющие кадры, потому что так называемая вторая армия мира вынуждена наступать на "Ладах", – говорит Рёпке.
Напомним, что оккупанты начали применять китайские багги для штурмов. Военные объяснили, почему оккупанты начали использовать гольф-кары во время штурмов.
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