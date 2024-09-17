Как россияне поступают со своими ранеными: военный ВСУ рассказал шокирующие подробности

По убеждению аэроразведчика, россияне либо не дружат с жизнью, либо слишком дружат со смертью – это какой-то российский сатанинский драйв.

Оператор БпЛА в пограничной комендатуре быстрого реагирования 7-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владимир Семкив, участвовавший в обороне Волчанска, рассказал, что тактика россиян в Харьковской области изменилась.

Об этом военный сказал в интервью "Новинарные".

По словам Владимира, вражеская пехота передвигается небольшими группами, которые скрываются в "зеленке". Хотя сначала, по его словам, россияне проводили штурмы большими отрядами, и по местности могли ходить открыто.

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"Складывалось впечатление, что они убеждены в собственном успехе, собственной безнаказанности. Или же им просто плевать на собственную жизнь. Сунут на укрепленную позицию в полный рост, среди бела дня, передвигаются по открытым дорогам… Они понесли потери, и позже мы видели, что тактика меняется: россияне больше маскируются, передвигаются меньшими группами", – сказал он.

Военный напомнил, что успехи россиян на их направлению не продолжались долго: фактически они застряли на тех же позициях, которые им удалось захватить за первые дни прорыва.

"И они там сожгли до черта своей техники, положили море своих людей. Мой добрый друг рассказывал о бое. Их группа подстрелила россиянина, и тот начал звать, обращаясь к своим за помощью. К нему подбежал сослуживец, вынул чеку из гранаты и со словами: "Этот боец отправляется к Богу!" – подложил гранату под голову раненого", – рассказал Семкив.

По убеждению аэроразведчика, "они или не дружат с жизнью, или слишком дружат со смертью – это какой-то российский сатанинский драйв".

Напомним, россияне перепутали и открыли огонь по собственным подразделениям в Вовчанске — есть потери.

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