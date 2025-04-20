Как россияне придерживаются "перемирия" на Покровском направлении: данные DeepState

Покровск / © Associated Press

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В DeepState рассказали, как россияне соблюдают "перемирие" в Успеновке возле Покровска.

Об этом написали осинтеры DeepState.

"Думаем, это хороший ответ на комментарии, почему не так легко "пользоваться тишиной", чтобы проводить "то же самое, что и делает ру***я - обустраивать позиции, проводить эвакуации", потому что в любой момент может просто прилететь, а вопрос этому - жизнь", - говорится в сообщении.

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Также о нарушении "перемирия" на Покровском направлении со стороны РФ сообщили военные.

"В нашей полосе ответственности перемирие не действует, с самого утра, продолжают попытки проскочить между нашими позициями и подвозить б/у, используя ЛАО и мототехнику", - отметили в DeepState.

Напомним, армия РФ изо всех сил пытается захватить Покровск. Несмотря на безумные усилия, россияне имеют там малейшие успехи.