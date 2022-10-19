Как россияне пытаются дестабилизировать ситуацию на севере Украины: объяснили в Объединенных силах ВСУ

Сейчас оккупанты создают угрозы на севере для дестабилизации ситуации. Россияне бьют по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

Российские оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию на севере, поэтому бьют по гражданским и военным объектам. Однако вероятность повторного вторжения остается низкой.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

По его словам, вероятность повторного наступления на север со стороны российских оккупантов является низкой, но полностью она не исключается. До конца этого года оккупанты не успеют накопить в достаточном количестве сил и средств для наступления, однако такая угроза может возрасти весной.

"Сегодня режим Лукашенко и РФ принимают участие в совместной военной операции. Беларусь предоставляет свое воздушное пространство и материальную составляющую. Также большая часть вооруженных сил находится в приграничных областях. По официальным данным, сейчас там находятся 10 тысяч мобилизованных, 170 танков, 200 БМП и 100 минометов”, — подчеркнул Евгений Силкин.

Напомним, что в Виннице задержали местных, снявших ракетные удары.

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